Грабитель прикинулся покупателем и похитил из салона связи несколько смартфонов

Мужчин вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области сообщает:

В январе текущего года в помещение салона сотовой связи, расположенной на улице Кирова города Батайска вошел мужчина под видом покупателя. Гражданин стал осматривать мобильные телефоны, которые были установленные за стеклянной витриной. Далее он прошел вдоль стойки, после чего достал из кармана металлический предмет, которым стал бить стекла. Когда ограждение было разрушено, фигурант схватил восемь дорогостоящих телефонов и скрылся с места преступления.

Как выяснили оперативники, на улице злоумышленника поджидал подельник, который контролировал ситуацию и следил, чтобы в павильон никто не зашел.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемых подозреваемых. Ими оказались 26-летний житель города Новочеркасска и 25-летний ростовчанин, ранее неоднократно судимые.

Как пояснили задержанные, часть смартфонов они сдали в ломбард, а часть продали. Вырученные деньги злоумышленники потратили на собственные нужды. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.