Негодяй ограбил беззащитную бабушку в подъезде

905
1
1
В Казани мужчина средь бела дня ограбил бабушку. Злоумышленник зашёл за пожилой женщиной в подъезд и отобрал сумку.
На опубликованных кадрах видно и слышно, как бабушка выбегает на улицу и зовет на помощь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Футбольный матч в Казани пришлось прервать из-за массовой драки
- Путешествуя по Мексике, не забывайте носить с собой ненужный смартфон
- Неудачная попытка ограбления мужчины
- Вооруженный мужчина с сумкой доставщика еды ограбил ювелирный магазин
- Дерзкое ограбление на дороге в Перу
Новости партнёров
реклама