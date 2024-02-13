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Негодяй ограбил беззащитную бабушку в подъезде

Негодяй ограбил беззащитную бабушку в подъезде

Автор:
13 февраля 2024 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казань   Татарстан   бабушка   грабитель   ограбление   
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В Казани мужчина средь бела дня ограбил бабушку. Злоумышленник зашёл за пожилой женщиной в подъезд и отобрал сумку.

На опубликованных кадрах видно и слышно, как бабушка выбегает на улицу и зовет на помощь.

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Метки: Видео   Казань   Татарстан   бабушка   грабитель   ограбление   
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4  комментария
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20k
Shtoppi Час назад
ушлепок сукаблRдь!!! наверняка либо торчок, либо мигрант, а может и то, и другое сразу. короче, это выродок только под списание в утиль.
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7k
Alex 54 минуты назад
Сжечь тварь!
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
100% с магазина пас. Бабуля деньгами светанула, этот пассажир срисовал. Пусть в магазине записи с камер видеонаблюдения посмотрят и изучат информацию.
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1k
Сергей А Час назад
Не пацан!
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