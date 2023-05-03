Владельцы дома обнаружили логово пушистой банды

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Благодаря неосторожности маленького котёнка хозяева обнаружили логово всей пушистой банды.
Убежище обнаружено
Слишком хвостатый котёнок помог обнаружить всех участников пушистой банды
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Но уже скоро они будут беззаботно дрыхнуть растянувшись посреди огромного дивана)))))