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Сообщество Без кота и жизнь не та 1961 пост • 499 подписчиков подписаться
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Один котёнок хорошо, а много котят — это сломанные в радиусе нескольких километров мимиметры

Один котёнок хорошо, а много котят — это сломанные в радиусе нескольких километров мимиметры

Автор:
30 января 2024 10:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   животные   кормление   котята   милота   миска   
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На этом видео запечатлели процесс кормления таких многочисленных крохотуличных пушистиков. До начала трапезы это высокочастотная сирена, переходящая в ультразвук, а потом — радостные чавкающие мордочки.

Хозяйка не жадничает и ставит котятам вторую тарелку корма, но крохотные пушистики так увлечены приемом пищи, что даже не замечают еще одной порции. Тогда хозяйке приходится вручную переставлять котят ко второй тарелке, но пушистики и не против. Главное, чтобы вкусное продолжало поступать в организм.

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Метки: Видео   Еда   животные   кормление   котята   милота   миска   
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