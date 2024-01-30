Один котёнок хорошо, а много котят — это сломанные в радиусе нескольких километров мимиметры

Хозяйка не жадничает и ставит котятам вторую тарелку корма, но крохотные пушистики так увлечены приемом пищи, что даже не замечают еще одной порции. Тогда хозяйке приходится вручную переставлять котят ко второй тарелке, но пушистики и не против. Главное, чтобы вкусное продолжало поступать в организм.