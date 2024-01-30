Один котёнок хорошо, а много котят — это сломанные в радиусе нескольких километров мимиметры

786
1
1
На этом видео запечатлели процесс кормления таких многочисленных крохотуличных пушистиков. До начала трапезы это высокочастотная сирена, переходящая в ультразвук, а потом — радостные чавкающие мордочки.
Хозяйка не жадничает и ставит котятам вторую тарелку корма, но крохотные пушистики так увлечены приемом пищи, что даже не замечают еще одной порции. Тогда хозяйке приходится вручную переставлять котят ко второй тарелке, но пушистики и не против. Главное, чтобы вкусное продолжало поступать в организм.
Источник:
Ссылки по теме:
- Банда очень голодных хищников
- Владельцы дома обнаружили логово пушистой банды
- Нестандартное использование автомобильных шин
- Милая находка под одеялом
- Букет для сильной и независимой женщины
Новости партнёров
реклама