В Стерлитамаке сотрудники автосервиса спасли котят, которые залезли под капот автомобиля

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В одном из автосервисов Стерлитамака под капотом машины, которая приехала на ремонт, нашли двух котят. Скорее всего, они залезли туда, чтобы согреться.
“Бедняжки очень напуганы, жмутся друг к другу... Их накормили, напоили, достали для них коробку, но держать котят долго нет возможности. Срочно ищем для малышей дом или временную передержку”, - написали сотрудники автосервиса в социальных сетях.
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Но почему обо мне никто не пишет на фишках?????