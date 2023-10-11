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В Стерлитамаке сотрудники автосервиса спасли котят, которые залезли под капот автомобиля

В Стерлитамаке сотрудники автосервиса спасли котят, которые залезли под капот автомобиля

Автор:
11 октября 2023 08:46
Сообщество : Животные
Метки: В Стерлитамаке   Видео   Спасение   котята   милота   под капотом   позитив   сотрудники автосервиса   
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В одном из автосервисов Стерлитамака под капотом машины, которая приехала на ремонт, нашли двух котят. Скорее всего, они залезли туда, чтобы согреться.

“Бедняжки очень напуганы, жмутся друг к другу... Их накормили, напоили, достали для них коробку, но держать котят долго нет возможности. Срочно ищем для малышей дом или временную передержку”, - написали сотрудники автосервиса в социальных сетях.

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Метки: В Стерлитамаке   Видео   Спасение   котята   милота   под капотом   позитив   сотрудники автосервиса   
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1  комментарий
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Kozlodoev 15 минут назад
Этим летом пришлось забрать себе котёнка, поскольку он прятался под капотами припаркованных машин. Подумал, что там он погибнет, и не стал брать грех на душу (знать и ничего не сделать), в общем, поддался шантажу. Котенку уже 4 месяца, прекрасный характер, радует.
Но почему обо мне никто не пишет на фишках?????
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