Китаянка пожаловалась на жужжание в ухе - оказалось, что в её слуховом проходе поселился паук

После этой процедуры, врачи констратировали, что женщине повезло: паук почти не повредил слуховой проход, и пострадавшая обошлась "малой кровью". Китанке прочли лекцию о необходимости более тщательной уборки в доме и отпустили восвояси, порекомендовав обращаться к врачам при первых же опасных симптомах.