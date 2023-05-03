Китаянка пожаловалась на жужжание в ухе - оказалось, что в её слуховом проходе поселился паук

Паучишка преспокойно жил в ухе и уже наплёл себе кучу паутины, как вдруг его насильно выволокли из убежища. Дальнейшая судьба несчастного неизвестна.
40-летняя жительница Китая пожаловалась врачу на постоянное жужжание в ухе. Хирург из Хойчжоу провинции Гуандун провёл осмотр и обнаружил в слуховом проходе непрошенного жителя. Тот был маленьким, неядовитым, и не хотел покидать уютную нору. Но пришлось.
После этой процедуры, врачи констратировали, что женщине повезло: паук почти не повредил слуховой проход, и пострадавшая обошлась "малой кровью". Китанке прочли лекцию о необходимости более тщательной уборки в доме и отпустили восвояси, порекомендовав обращаться к врачам при первых же опасных симптомах.
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