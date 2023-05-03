FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6391 пост • 3043 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Китаянка пожаловалась на жужжание в ухе - оказалось, что в её слуховом проходе поселился паук

Китаянка пожаловалась на жужжание в ухе - оказалось, что в её слуховом проходе поселился паук

Автор:
03 мая 2023 08:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   врачи   инородное тело в ухе   паук   слух   слуховой проход   ухо   
1115
1
1

Паучишка преспокойно жил в ухе и уже наплёл себе кучу паутины, как вдруг его насильно выволокли из убежища. Дальнейшая судьба несчастного неизвестна.

40-летняя жительница Китая пожаловалась врачу на постоянное жужжание в ухе. Хирург из Хойчжоу провинции Гуандун провёл осмотр и обнаружил в слуховом проходе непрошенного жителя. Тот был маленьким, неядовитым, и не хотел покидать уютную нору. Но пришлось.


После этой процедуры, врачи констратировали, что женщине повезло: паук почти не повредил слуховой проход, и пострадавшая обошлась "малой кровью". Китанке прочли лекцию о необходимости более тщательной уборки в доме и отпустили восвояси, порекомендовав обращаться к врачам при первых же опасных симптомах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Китай   видео   врачи   инородное тело в ухе   паук   слух   слуховой проход   ухо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
wwwoffka 1 Час назад
Спасибо, дорогие фишки, за еще одну фобию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Капитошка Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 53 минуты назад
Это ещё ничего, говорят змеи в рот заползают тем кто спит в траве с открытым ртом.
Вот вам ещё фобия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik 2 часа назад
Все почувствовали неприятное ощущение у себя в ухе?.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180014



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Кто такие коновалы и зачем вообще "валять коней"?
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Наши легкие "сохранили" атмосферу древней земли
Наши легкие "сохранили" атмосферу древней земли
Кто придумал дистанцию для Марафона?
Кто придумал дистанцию для Марафона?
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коварная аллергия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#аварии#авто аварии#подборка#шоу бизнес#СССР#кот#знакомства
#Юмор#интересное#машина#дтп#в мире#люди#полиция#США#девушки#знаменитости
#Прикол#автомобили#история#животные#факты#позитив#забавно#улыбнуло#Еда#картинки
Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео) Автоугонщики научились похищать машины с помощью Nokia 3310 (2 видео) Впечатляющая меткость участника аттракциона Впечатляющая меткость участника аттракциона Крошечная квартира в Шанхае площадью 5 квадратных метров Крошечная квартира в Шанхае площадью 5 квадратных метров Юная гонщица неприятно удивила своего папу Юная гонщица неприятно удивила своего папу Счастливый день водителя мотороллера Счастливый день водителя мотороллера Интересный приём в настольном теннисе Интересный приём в настольном теннисе

На что жалуетесь?

Вернуться