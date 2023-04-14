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Интересный приём в настольном теннисе

Интересный приём в настольном теннисе

Автор:
14 апреля 2023 10:04
Метки: Китай   Кристиан Карлссон   Спорт   видео   интересно   приём   спортсмен   теннис   
825
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Шведский спортсмен Кристиан Карлссон продемонстрировал любопытный технический элемент во время недавнего матча по настольному теннису в Китае.

Спортсмен сделал первое обманное движение, изобразив, что отбил мячик, после чего сделал второе движение, во время которого уже по-настоящему  ударил по нему. Китайский игрок поймал мячик рукой, подумав, что шарик коснулся ракетки шведа дважды и очко засчитается в его пользу.

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Метки: Китай   Кристиан Карлссон   Спорт   видео   интересно   приём   спортсмен   теннис   
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4  комментария
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7k
Александр Маслов Полчаса назад
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3k
Волот 3 минуты назад
мастер !!! на следующем чемпионате все китайцы так делать будут
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31k
Григорий 11 минут назад
хитро)
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743
ruslan d 15 минут назад
Да это пипец западло ...
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