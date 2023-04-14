Интересный приём в настольном теннисе

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Шведский спортсмен Кристиан Карлссон продемонстрировал любопытный технический элемент во время недавнего матча по настольному теннису в Китае.
Спортсмен сделал первое обманное движение, изобразив, что отбил мячик, после чего сделал второе движение, во время которого уже по-настоящему ударил по нему. Китайский игрок поймал мячик рукой, подумав, что шарик коснулся ракетки шведа дважды и очко засчитается в его пользу.
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