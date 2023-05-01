Своя атмосфера: странная традиция жителей китайского города Чэнду

В 2016 году агентство «China News Service» сообщало, что чистильщики ушей, перед тем как получить допуск к работе с людьми, проходят тщательнейшую подготовку, дабы выработать точность в движениях и верность руки. Так, к примеру, в одном из упражнений им надо ощипывать пинцетом фитилек горящей свечи, но так осторожно, чтобы та не погасла.