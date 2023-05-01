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Своя атмосфера: странная традиция жителей китайского города Чэнду

Своя атмосфера: странная традиция жителей китайского города Чэнду

Автор:
01 мая 2023 10:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   интересно   традиция   уши   факты   фото   чистка   
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Древний город Чэнду (Chengdu, "Город парчи"), являющийся административным центром юго-западной провинции Сычуань, знаменит не только своими питомниками гигантских панд, но и очень странной местной традицией, которая существует уже ни одну сотню лет.

Основу этой древней традиции составляют люди крайне любопытной профессии - чистильщики ушей, которые без малейшей тени стеснения разгуливают по улицам города со всевозможными и довольно пугающими на вид инструментами, и чистят уши всем желающим... в абсолютно любое время и в абсолютно любом, даже не предназначенном для этого месте.

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Эксперты считают, что традиции чистить уши на публике много столетий: эта практика восходит к эпохе династии Сун (960-1279 гг.) и является неотъемлемой частью местной культуры.

Поэтому, собственно, нет ничего удивительного, что в наше время по улицам Чэнду ходят мужчины (женщин этой профессии встретить сложно) и ищут клиентов.

Они заглядывают в чайные дома в центральном Народном парке, прочесывают популярные у туристов переулки в районе перестроенных в стиле династии Цинь зданий - в общем, находятся в активном поиске, ведь никогда не знаешь, в какой момент рядовому гражданину захочется почистить уши!

В большинстве своем чистильщики ушей из Чэнду - народ мобильный, однако время от времени даже они сооружают себе стационарные кабинеты, которые представляют собой нечто вроде временной лаборатории с несколькими стульями. И, конечно же, услуги этих мастеров не бесплатны...

И тут вы спросите: "А зачем кому-то вообще платить за публичную чистку ушей?" Нам и, правда, сложновато понять китайский менталитет, однако, зная их традиционное отношение к гигиене ушей, все вопросы отпадают сами собой.

В западных странах для чистки ушей чаще всего используются ватные палочки, а вот во многих странах Восточной Азии для этих целей более привычными являются ушные черпаки - длинные тонкие инструменты, на конце которых расположена маленькая ложечка, с помощью которой извлекаются излишки серы.

В Чэнду же процедура чистки ушей считается сложным, трудоемким ритуалом, который длится 20-30 минут и для которого специалист использует множество специальных инструментов. У азиатов ушная сера сухая, слоистая, и вычищать ее гораздо легче в отличие от липкой желтой серы западных людей.

Для местных жителей данная процедура считается чем-то само собой разумеющимся - вроде похода в парикмахерскую. А вот для туристов, приезжающих в Чэнду, публичная чистка ушей является аттракционом, достопримечательностью, которую просто необходимо увидеть и... прочувствовать.

В 2016 году агентство «China News Service» сообщало, что чистильщики ушей, перед тем как получить допуск к работе с людьми, проходят тщательнейшую подготовку, дабы выработать точность в движениях и верность руки. Так, к примеру, в одном из упражнений им надо ощипывать пинцетом фитилек горящей свечи, но так осторожно, чтобы та не погасла.

Многие утверждают, что процедура чистки ушей улучшает здоровье, поскольку используемые в процедуре инструменты стимулируют акупунктуры точки, но научного подтверждения этому все же нет. Более того, многие медики полагают, что люди прибегают к подобным манипуляциям только для того, чтобы почувствовать себя комфортно - проще говоря, им это нравится.

И в самом деле, для описания результатов чистки ушей многие местные жители и гости Чэнду наиболее часто использовали слово "шуфу" (舒服), что одновременно означает "комфортный", "уравновешенный", "освеженный" и "расслабленный". И это наилучшим образом объясняет, почему такой странный на первый взгляд ритуал стал частью культуры Чэнду, города, известного в Китае своей непринужденной атмосферой и расслабленным образом жизни.

Чэнду - сельскохозяйственный и зажиточный регион, который исторически рассматривался как место, где можно жить в свое удовольствие и не мешать жить другим. В Чэнду нет дефицита продуктов, приятный климат, процветает искусство...

В регионе родились выдающиеся поэты династии Хань, а классик китайской литературы Ду Фу (712-770), "священномудрый пиит", как его называют в китайском литературоведении, выбрал Чэнду своим "местом силы" и написал там значительную часть своих произведений.

В результате в Чэнду сформировался особенный стиль жизни, при котором люди научились ценить маленькие удовольствия, такие как неспешные посиделки в чайном доме, игры в карты или в маджонг, массаж и... чистку ушей…

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Метки: Китай   интересно   традиция   уши   факты   фото   чистка   
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1  комментарий
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Shtoppi 3 часа назад
ну таки там не только уши на публике чистят
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