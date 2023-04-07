Крошечная квартира в Шанхае площадью 5 квадратных метров

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Если вам кажется, что в вашей квартире тесно, то взгляните на данные апартаменты в Шанхае. Здесь придётся ютиться на 5 квадратных метрах.
Как выглядит самая маленькая квартира в Шанхае.
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