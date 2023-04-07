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Крошечная квартира в Шанхае площадью 5 квадратных метров

Крошечная квартира в Шанхае площадью 5 квадратных метров

Автор:
07 апреля 2023 10:46
Метки: Китай   Размер   видео   интересно   квартира   шанхай   
665
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Если вам кажется, что в вашей квартире тесно, то взгляните на данные апартаменты в Шанхае. Здесь придётся ютиться на 5 квадратных метрах.

Как выглядит самая маленькая квартира в Шанхае.

Источник:

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Метки: Китай   Размер   видео   интересно   квартира   шанхай   
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7  комментариев
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10k
Владимир Час назад
Споткнуться на лестнице и выйти в окно.
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ValdemarNaftulievich Полчаса назад
Будка для Бобика.
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123
анатоль ValdemarNaftulievich 11 минут назад
про надо мерить в кубических метрах, тогда не так мало )))
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11k
Shtoppi 50 минут назад
наверное я сейчас за кем-то повторю, но по сравнению с этой "норой", наша "хрущевка" просто "люксовые апартаменты".
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
Почему то в Шанхае или нью-йорке такие квартиры - это норм. А как в Москве такое продают то сразу рашка всё, путен уходи!!! ))))
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