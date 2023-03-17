Юная гонщица неприятно удивила своего папу

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В Китае мужчина ненадолго оставил свою дочку без присмотра. Этого времени хватило, чтобы девочка нашла себе приключений.
Мужчина оставил дочку без присмотра и пожалел об этом. Девочка села на скутер и прокатилась на нём до ближайшего здания.
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