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Юная гонщица неприятно удивила своего папу

Юная гонщица неприятно удивила своего папу

Автор:
17 марта 2023 09:22
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Прикол   видео   девочка   дети   люди   скутер   
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В Китае мужчина ненадолго оставил свою дочку без присмотра. Этого времени хватило, чтобы девочка нашла себе приключений.

Мужчина оставил дочку без присмотра и пожалел об этом. Девочка села на скутер и прокатилась на нём до ближайшего здания.

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Метки: Китай   Прикол   видео   девочка   дети   люди   скутер   
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52k
dima423 42 минуты назад
глушить надо)
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8k
Роман 13 минут назад
Но папаша по итогу молодец, успокоил и проверил ребенка, а некоторые начинают вначале изучать ущерб ТС ...
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Alex Chebrikov

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