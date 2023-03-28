Впечатляющая меткость участника аттракциона

FISHKINET
Вот уж от кого не ожидали Вот уж от кого не ожидали Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и смысла, чем в газетах Едкие и философские уличные надписи, в которых больше правды и... Меткий бросок школьника Меткий бросок школьника Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла Женщина-трансгендер устроила стрельбу в христианской школе Нэшвилла В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и... Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой Основатель «СберМаркета» и его подруга отравились плацентой Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением Сладкая месть начальнику-самодуру перед увольнением Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников 30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов 30 уморительных котов, чьё поведение вызывает много вопросов Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 марта Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви Высокие отношения: 484 сантиметра прекрасной, но трагической любви 30+ примеров сногсшибательного дизайна 30+ примеров сногсшибательного дизайна Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле умерли жители Помпей Застывшие во времени: исследователи установили, как на самом деле... Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на ринг с трансгендером Российская спортсменка только после поражения узнала, что вышла на... Как выглядят герои любимых советских фильмов, сделанные из конструктора Lego Как выглядят герои любимых советских фильмов, сделанные из... В Таиланде взялись за воспитание туристов В Таиланде взялись за воспитание туристов 35 невероятных фото со смартфона: победители фотоконкурса Mobile Photography Awards 2022 35 невероятных фото со смартфона: победители фотоконкурса Mobile... "Нажимаем звонилку": внучка нашла старые записи бабушки - и растрогалась до слёз "Нажимаем звонилку": внучка нашла старые записи бабушки - и...
Главная > Видео
Впечатляющая меткость участника аттракциона

Впечатляющая меткость участника аттракциона

Автор:
28 марта 2023 10:37
Метки: Китай   азиаты   аттракцион   видео   воздушные шары   меткость   
706
1
1

Житель Китая продемонстрировал свою меткость, участвуя в уличном аттракционе. Мужчина ловко поразил все воздушные шарики, которые выставлял организатор.

Словно включил читы

Пользователи сети предположили, что герой ролика является военнослужащим.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Китай   азиаты   аттракцион   видео   воздушные шары   меткость   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 4 минуты назад
А работник аттракциона - жадный козёл ! Мог и на пульку нарваться - прям' на линии огня свои шарики развешивал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleks 9 минут назад
Чуток тренировок и половина людей сделает то же самое. Вот с мишенями поменьше, это уже мастерство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Serg2001 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170
Александр Сергеев 23 минуты назад
У нас раньше некоторые шарики специально уроды не до конца надували,хрен ты его лопнешь,даже если попадешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Полчаса назад
Ну, если не принимать во внимание идиотский способ перезарядки, то ничего особенного в его стрельбе нету. Расстояние минимально, мишени огромные.
Другое дело в советских тирах было свечи гасить выстрелами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul Час назад
Читер )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 Час назад
я предполагаю что он сотрудник этого аттракциона, а не военнослужащий))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

837745



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но что-то пошло не так
В Орехово-Зуево пьяный подросток обматерил деда, достал перцовку и полез в драку - но...
Набирающие популярность
Копытка: Птица с губкой на груди и «копытами» вместо лап. Живёт в Азии, но иногда парадоксально залетает в Европу
Копытка: Птица с губкой на груди и «копытами» вместо лап. Живёт в Азии, но иногда...
Как будто сверлили перфоратором: на глубине 2 км в океане нашли загадочные ряды отверстий
Как будто сверлили перфоратором: на глубине 2 км в океане нашли загадочные ряды отверстий
Пуленепробиваемый костюм, как в фильме «Джон Уик» (видео)
Пуленепробиваемый костюм, как в фильме «Джон Уик» (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#дтп#факты#подборка#Фотографии#забавно#СССР#улыбнуло
#Юмор#автомобили#аварии#авто аварии#позитив#интересное#Ynews#картинки#США#фильм
#интересно#автомир#в мире#люди#Прикол#Китай#Россия#Приколы#шоу бизнес#археология
Вот уж от кого не ожидали Вот уж от кого не ожидали Один день из жизни жительницы Китая, помешанной на различных домашних гаджетах Один день из жизни жительницы Китая, помешанной на различных домашних гаджетах Китайская версия игры "классики" Китайская версия игры "классики" Китайский аттракцион: когда инструктор с чувством юмора Китайский аттракцион: когда инструктор с чувством юмора Мужчина нашел уважительную причину, чтобы поработать из дома Мужчина нашел уважительную причину, чтобы поработать из дома Забавные пельмени, которые жалко есть Забавные пельмени, которые жалко есть

На что жалуетесь?

Вернуться