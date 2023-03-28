Впечатляющая меткость участника аттракциона

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Житель Китая продемонстрировал свою меткость, участвуя в уличном аттракционе. Мужчина ловко поразил все воздушные шарики, которые выставлял организатор.
Словно включил читы
Пользователи сети предположили, что герой ролика является военнослужащим.
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Метки: Китай азиаты аттракцион видео воздушные шары меткость
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Другое дело в советских тирах было свечи гасить выстрелами.