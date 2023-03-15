Конец рабочего дня на китайской судоверфи  

886
1
1
Несколько сотен сотрудников судостроительной компании возвращаются домой на скутерах после рабочей смены. Из-за этого на КПП возникают небольшие заторы.
Очевидец запечатлел работяг, покидающих территорию предприятия на скутерах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Роковой китайский дед
- Снежная мощь: в Китае слепили гигантского снеговика
- Король жизни обидел женщину на заправке
- Зачем многие китайские блогеры сидят под мостом
- Агрессивная обезьяна бросила бутылку с водой в девушку
Новости партнёров