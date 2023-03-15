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Конец рабочего дня на китайской судоверфи&nbsp;&nbsp;

Конец рабочего дня на китайской судоверфи  

Автор:
15 марта 2023 10:04
Метки: Китай   в мире   верфь   видео   рабочие   судоверфь   
886
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Несколько сотен сотрудников судостроительной компании возвращаются домой на скутерах после рабочей смены. Из-за этого на КПП возникают небольшие заторы.

Очевидец запечатлел работяг, покидающих территорию предприятия на скутерах.

Источник:

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Метки: Китай   в мире   верфь   видео   рабочие   судоверфь   
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5  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Ролик не передает реальную фишку картинки. Все эти скутеры-электрические. Толпа двигается бесшумно. Был в Китае в 2013-м году, по работе. Наверное самое сильное впечатление получил от количества электротранспорта. Даже в то время, его было нереально много.
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1k
Alex 36 минут назад
У косоглазых людей как говна, а они ссутся пиндосов. Сраный остров захватить не могут.
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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575k
АРОН Час назад
Ссылка youtu.be
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74k
Viktor Час назад
Представляю размеры того самого порта!
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