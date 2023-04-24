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В Екатеринбурге машина на полном ходу сбила электросамокатчика-экстремала

В Екатеринбурге машина на полном ходу сбила электросамокатчика-экстремала

Автор:
24 апреля 2023 14:37
Сообщество : Аварии
Метки: Honda   водитель   екатеринбург   парень   светофор   электросамокат   
6342
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Он слишком поверил себя и решил проехать на красный свет.

Подросток не стал дожидаться зелёного света и поехал на красный. И его «припечатала» тёмная «Хонда» - от удара парня подкинуло на несколько метров в воздух.

У него черепно-мозговая и перелом левой ноги, без сознания уехал в больницу на «скорой». Водитель «Хонды» не пострадал, а вот его машине досталось - минус лобовое и вмятина на крыше.

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Метки: Honda   водитель   екатеринбург   парень   светофор   электросамокат   
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151  комментарий
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2k
Диагноз 4 часа назад
Судя по второй половине видео хондовод тоже на запрещающий уже летел...
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883
Ranae 22 минуты назад
Черепно-мозговая у него была бы, если бы у него был мозг. Но ни у самокатчика, ни у водилы мозгов особо не наблюдается
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32k
Юр21 24 минуты назад
Биба и Боба... Один вместо того что бы пешком гнать свой йобаный самокат нёсся по переходу, второй летел по городу как по аэродрому.
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3k
Deniss Полчаса назад
2 барана !
один никуда не смотрит, второй - тоже "долбоеб" !
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792
Дмитрий Полчаса назад
А не переезжал бы проежую часть , по правилам спешился и все было бы подругому.
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1k
Алексей 39 минут назад
Два оленя. Один на розовый по причине отсутствия мозга в принципе, второй по пп на самокате в силу его незрелости.
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22k
BiZ 48 минут назад
в момент удара красный у обоих. так что обоюдка.
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88
EDRENA ZA NOGU Час назад
И чё? Живой еще? Добить, чтобы не катался, как попало!
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8k
Пуриц Жорж Час назад
У меня от этой твари вмятина на двери новой машины, он в меня въехал и свалил
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3k
americos 2 часа назад
Правильный диагноз не черепно-мозговая, а черепная травма.
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696
Дмитрий 2 часа назад
Хруст... -1
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Два долбо"ба. Один дальтоник несётся к мужу, другой бессмертный ,не сходя с самоката, чешет, не глядя по сторонам.
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10k
Hunson Abadeer 2 часа назад
из-за талпайопа чинить тачку теперь(((
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554
Руслана Тарасова 2 часа назад
Знаю, что плохо чужому горю радоваться, но в данном случае вижу позитивный момент. Этот ДеБилл на самокате пока полежит в больничке, подлечит голову и ноги. За это время он никого не собьёт на тротуаре и сам насмерть не убьётся. Он же несовершеннолетний , ему все можно. Виноват злой дяденька на машинке. Сама ежу за рулём, но этих малолетних даунов просто боюсь. Им же начхать на правила - ездит как хочет, куда хочет. Только больничкой их и можно воспитать.
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10k
Игорь 2 часа назад
ждем экспертного мнения от гуру Карабанова
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831
Igor Grishaev 2 часа назад
как травматологи говорят -"Запчасти поехали"
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17k
Михаил Гривин 2 часа назад
Одно ипанько летит на желтый, второе начинает движение на красный. Это лишь подтверждает теорию, что для ДТП в подавляющем большинстве случаев нужно ДВА далпаепа. Если б хоть один из них был адекватен - либо хонда не летела на желтый, либо самокатный петух не ехал на красный - они бы не встретились.

ЗЫ: справедливости ради - останавливать тонну железа несколько сложнее, чем просто НЕ начинать движение, не убедившись в безопасности. Но тут он уж сильно летел, скорее всего ещё и с превышением.
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302
Александр Михаил Гривин 2 часа назад
Да там просто толпа дурачков - все пешеходы прошли почти пол дороги до того, как загорелся зелёный
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54k
Олег 2 часа назад
Сальтуха просто прекрасна!
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 3 часа назад
Первый раз в жизни вчера попробовал вот такой самокат в аренде буквально на полчаса.
И хочу сказать, что их [мат] надо запретить давай вот таким малолетним дебилам. Как мотоцикл только после получения прав и с 18 лет!
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12k
Толян 3 часа назад
чет никого не жалко в этом видео.
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933
ruslan d 3 часа назад
Ну тут оба молодцы ...
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