В Екатеринбурге машина на полном ходу сбила электросамокатчика-экстремала

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Он слишком поверил себя и решил проехать на красный свет.
Подросток не стал дожидаться зелёного света и поехал на красный. И его «припечатала» тёмная «Хонда» - от удара парня подкинуло на несколько метров в воздух.
У него черепно-мозговая и перелом левой ноги, без сознания уехал в больницу на «скорой». Водитель «Хонды» не пострадал, а вот его машине досталось - минус лобовое и вмятина на крыше.
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один никуда не смотрит, второй - тоже "долбоеб" !
ЗЫ: справедливости ради - останавливать тонну железа несколько сложнее, чем просто НЕ начинать движение, не убедившись в безопасности. Но тут он уж сильно летел, скорее всего ещё и с превышением.
И хочу сказать, что их [мат] надо запретить давай вот таким малолетним дебилам. Как мотоцикл только после получения прав и с 18 лет!