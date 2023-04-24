В Екатеринбурге машина на полном ходу сбила электросамокатчика-экстремала

Подросток не стал дожидаться зелёного света и поехал на красный. И его «припечатала» тёмная «Хонда» - от удара парня подкинуло на несколько метров в воздух.

У него черепно-мозговая и перелом левой ноги, без сознания уехал в больницу на «скорой». Водитель «Хонды» не пострадал, а вот его машине досталось - минус лобовое и вмятина на крыше.