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«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала у инструктора выключить дворники или убрать дождь

«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала у инструктора выключить дворники или убрать дождь

Автор:
12 апреля 2023 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: автоинструктор   автоледи   видео   водитель   дворники   дождь   занятие   урок   
2982
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На дорогах России скоро появится водитель уровня «Бог».

Чтобы работать автоинструктором, нужно иметь стальные нервы. Это доказала одна из учениц - она наняла мужика, чтобы он давал ей частные уроки вождения и в одно из занятий пошёл дождь.

Даме это пришлось не по нраву, её сильно отвлекали «эти штучки» - работающие дворники. И она заявила инструктору: выключай дворники или придумай, что сделать с дождём.

И добавила: «Я ведь плачу тебе деньги».

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Метки: автоинструктор   автоледи   видео   водитель   дворники   дождь   занятие   урок   
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36  комментариев
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10k
Бритва 3 часа назад
её мужу не позавидуешь
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5k
мемфрид 5 минут назад
Постанова... Где педали у инструктора? Машина семейная, общаются как очень хорошо знакомые люди. Она ещё и улыбается, когда про штучки говорит. Напряжения в голосе нет ни у кого. Очередные звёзды тик тока
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1k
MrAnderson 11 минут назад
В голове только одно желание =)
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324
Вася Васильев Полчаса назад
Интересно было бы посмотреть на родителей, что воспитали такую идиотку.
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22k
BiZ Полчаса назад
постановами кишит инет..
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10k
ScorpionDS 40 минут назад
Думаю это постановка, такой тупой быть не может.
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7k
Oldman 52 минуты назад
баянище
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7k
Компьютер DELL монитором Час назад
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8k
Ntvl Час назад
оскара этим актёрам. тиктокеры х.уевы
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54k
Олег Час назад
на месте инструктора я-б написал рапорт на проверку медсправки. Особенно пусть проверит психиатр. Таким не место на дороге, даже если она платит деньги
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367
Андрей Елизаров Час назад
С таким же успехом она может потребовать убрать с дороги другие автомобили, чтобы они не раздражали. А заодно и знаки, и дорожную разметку.
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59k
pynh Час назад
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52k
smakido Час назад
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10k
GRuslan 2 часа назад
Вопервых не леди у тупорылое существо, а вовторых если она реально такая тупая, то надо было воспользоваться моментом и попросить её высосать дождь, ну вы поняли откуда...
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
Кто ей выдаст права-уволить!
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1k
Виталий 2 часа назад
«Меня отвлекают эти штучки»: автоледи потребовала автоинструктора выключить дворники или убрать дождь - и инструктор берёт и выключает и дождь и дворники. И говорит "учтите что эта опция платная".
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ТП типичная.
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17k
sgb66 2 часа назад
Минус. Задолбали с этими "автолядями".
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15
Dmitry N 2 часа назад
Да жариться она хотела
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13k
кира 2 часа назад
Ей по пустыням кататься надо, там дождь раз в 100 лет. Штучки вообще выбросить можно.
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74k
Viktor 2 часа назад
Насчёт баб за рулём у меня такое мнение!

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