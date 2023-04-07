В Белгороде таксист отказался везти пассажира, потому что «ему невыгодно»

Мужик заказал такси, а когда уселся в автомобиль - выяснил, что поездка отменяется. Водитель решил, что нет никакого смысла везти его через весь город, ни по деньгам, ни по времени. И попросил выйти.

Хотя и пассажир тоже не подарок: начал крыть матом и угрожать таксисту увольнением.