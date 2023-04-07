В Белгороде таксист отказался везти пассажира, потому что «ему невыгодно»

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И велел мужчине выйти из машины.
Мужик заказал такси, а когда уселся в автомобиль - выяснил, что поездка отменяется. Водитель решил, что нет никакого смысла везти его через весь город, ни по деньгам, ни по времени. И попросил выйти.
Хотя и пассажир тоже не подарок: начал крыть матом и угрожать таксисту увольнением.
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И эти же таксисты так удивляются, что им себе машину не по карману купить, потому что автосалону не охота продавать её без допрешоточки и коврика за +50% к цене...
Зато не доезжая до точки "посадки" очень любят уже ожидание врубать.
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