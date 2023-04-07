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В Белгороде таксист отказался везти пассажира, потому что «ему невыгодно»

В Белгороде таксист отказался везти пассажира, потому что «ему невыгодно»

Автор:
07 апреля 2023 16:54
Сообщество : Таксисты
Метки: Белгород   Угрозы   водитель   заказ   пассажир   поездка   такси   
1464
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И велел мужчине выйти из машины.

Мужик заказал такси, а когда уселся в автомобиль - выяснил, что поездка отменяется. Водитель решил, что нет никакого смысла везти его через весь город, ни по деньгам, ни по времени. И попросил выйти.

Хотя и пассажир тоже не подарок: начал крыть матом и угрожать таксисту увольнением.

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Метки: Белгород   Угрозы   водитель   заказ   пассажир   поездка   такси   
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15  комментариев
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53k
dima423 Час назад
ну водила не прав...он заказ принял? принял! кого епет выгодно ему нили нет? это он должен со своим агрегатором решать, а не с пассажирами)
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25k
Matrosskin 17 минут назад
Не вопрос. Вот только после пусть не удивляется, что со своим простатитом в поликлинику - а ему и скажут : вы погуляйте пока, нам счас лечить не выгодно, вот до аденомы нагуляете, тогда просим, она оплачивается лучше.
И эти же таксисты так удивляются, что им себе машину не по карману купить, потому что автосалону не охота продавать её без допрешоточки и коврика за +50% к цене...
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10k
ScorpionDS Час назад
Выходишь ставишь 1 балл, указываешь причину, что поездка не состоялась и вызываешь другую машину.
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3k
xbrat Час назад
Нах водила заказ брал, если ему не выгодно...
Зато не доезжая до точки "посадки" очень любят уже ожидание врубать.
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24
Dynin xbrat 19 минут назад
Большинство таксистов не знают куда надо отвезти клиента, пока не возьму заказ.
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1k
Mrak OBOY Час назад
то есть когда 500р 3 остановки проехать это нормуль, а когда им не выгодно то выходите... агрегатор ставит цену и это общие правила игры.
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