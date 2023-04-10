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Пассажиры маршрутки оставили мерзкий сюрприз водителю

Пассажиры маршрутки оставили мерзкий сюрприз водителю

Автор:
10 апреля 2023 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Салон   видео   водитель   маршрутка   осмотр   пассажиры   
1529
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Водитель маршрутного автобуса был неприятно удивлён во время осмотра салона. Кто-то из пассажиров как следует оторвался на задних сиденьях.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Салон   видео   водитель   маршрутка   осмотр   пассажиры   
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17  комментариев
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675
ruslan d 2 часа назад
Свиньи
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 18 минут назад
Быдло.
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1k
svarog19692007 43 минуты назад
А потом говорим что у нас страна плохая...
Когда сами (не)люди - дерьмо...
В городах говорим , грязно , а сами бычек , или фантик , мимо урны кидаем , мол , убирать должны дворники , им за это деньги платят ...
Забываем ,что чисто не там , где убирают , а там , где НЕ МУСОРЯТ !
Страна у нас большая , красивая , хорошая , одна беда, ЛЮДЕЙ мало... В основном , население, да "электорат"...
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864
Kra 46 минут назад
ну, если бы с собой забрали, никто бы и не узнал, чем там и кто занимался.
Один вопрос возникает, почему с собой не забрали? Вот это уже форменное свинство...
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11k
Shtoppi 51 минуту назад
наверняка мигранты ехали.
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28k
Levyathan Час назад
Прямо как в том анекдоте.
Едут в автобусе сзади двое голубых. Одному из них захотелось.
- Давай!
- нет, ты что, люди услышат.
- да никто не услышит, ты стакан воды попроси, тебе никто не ответит.
Такая ситуация повторялась несколько раз.
Ну, потом второй просит воды.
Молчание в ответ, ну и поехало дело Утром весь автобус просыпается и видит
в другом конце мужик упал , руку, ногу сломал, шея набок.
ну, ему говорят:
- "ты че дурак помощи не попросил?
А он отвечает:
- "Ага. Тут вчера один воды попросил, так его всю ночь еб@ли!
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53k
dima423 Час назад
как это он из коренево до выхино ехал 5 часов? там ехать макс 15 км)
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1k
Алексей Час назад
Не понимаю я этого водителя. Лучше, если бы без бахил всё сделали и препачкали обувью сиденья?
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−1
Vladimir Butylkin Час назад
Можно радоваться что не водителя ....)
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24k
Андрей 2 часа назад
Какая интересная новость... Надеюсь интернет уже взорван?
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
346-й маршрут до Выхина? Ха! С учётом нах.й раздолбанного стройкой Октябрьского проспекта, по которому идёт 346-й маршрут, то, что в бутылку нассали, это вообще жизненная необходимость, и неудивительно, что там кого-то вы..бли, там выносить и родить за это время можно. Я живу там, быстрее пешком дойти.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Логичнее предупреждать, когда ненормативная лексика отсутствует, ибо присутствует она уже абсолютно везде: в детских садах, в школе, в учреждениях, в семьях, в интернете.
А подобные, как здесь. "предупреждения" смешны, т.к. смахивают на табличку посреди тротуара, на которой изящным шрифтом написано: "Осторожно, я здесь насрал!".
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