Пассажиры маршрутки оставили мерзкий сюрприз водителю

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Водитель маршрутного автобуса был неприятно удивлён во время осмотра салона. Кто-то из пассажиров как следует оторвался на задних сиденьях.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Когда сами (не)люди - дерьмо...
В городах говорим , грязно , а сами бычек , или фантик , мимо урны кидаем , мол , убирать должны дворники , им за это деньги платят ...
Забываем ,что чисто не там , где убирают , а там , где НЕ МУСОРЯТ !
Страна у нас большая , красивая , хорошая , одна беда, ЛЮДЕЙ мало... В основном , население, да "электорат"...
Один вопрос возникает, почему с собой не забрали? Вот это уже форменное свинство...
Едут в автобусе сзади двое голубых. Одному из них захотелось.
- Давай!
- нет, ты что, люди услышат.
- да никто не услышит, ты стакан воды попроси, тебе никто не ответит.
Такая ситуация повторялась несколько раз.
Ну, потом второй просит воды.
Молчание в ответ, ну и поехало дело Утром весь автобус просыпается и видит
в другом конце мужик упал , руку, ногу сломал, шея набок.
ну, ему говорят:
- "ты че дурак помощи не попросил?
А он отвечает:
- "Ага. Тут вчера один воды попросил, так его всю ночь еб@ли!
А подобные, как здесь. "предупреждения" смешны, т.к. смахивают на табличку посреди тротуара, на которой изящным шрифтом написано: "Осторожно, я здесь насрал!".