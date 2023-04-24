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Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног

Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног

Автор:
24 апреля 2023 08:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   видео   журналист   интервью   интересное   король   фото   шоу бизнес   
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Имя Киркорова снова у всех на устах. На этот раз он удивил даже не своим внешним видом, а некорректным поведением. Во время общения с журналистом "король" оказался недоволен вопросом и ладошкой стукнул парня между ног.

Когда-то Киркорова называли поп-королём российской эстрады. Сейчас на его место пришли другие, но королём певец всё ещё себя, видимо, считает. Прямое тому доказательство его неприятная выходка.

На праздновании 30-летия одной из радиостанций журналист задал Киркорову вопрос про причёску, который не устроил певца. Представитель прессы как будто случайно получил по интимному месту от Филиппа Бедросовича.

- Что значит, «что с прической»? А что у тебя с прической?

Сделав это, Киркоров гордо поднял голову и ушёл. В этот момент журналист схватился за место удара. Судя по всему, приятного в этом мало.

Пользователи сети сделали выводы, что Киркоров уже устал от своей славы.

Пора бы уже деду отдохнуть, развеяться!

Нашел просто повод потрогать чужую промежность

Потрогал чужой писунчик, не удержался

Филя прощупывает варианты

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Метки: Киркоров   видео   журналист   интервью   интересное   король   фото   шоу бизнес   
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36  комментариев
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9k
Том Сойер 5 часов назад
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334
Вася Васильев 4 минуты назад
Весна.. ничего удивительного
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1k
дормидонт 18 минут назад
Ну и о кого ещё остались вопросы о его ориентации?
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8k
Миха 38 минут назад
Покемонка продолжает исправно отрабатывать выделяемой ей месячное жалованье :)

Хотя, может это и не оператор-человек, а какой-нить зашедуленный скрипт-парсер на Пайтоне - сёрфит сайты-источники и публикует их на Фишках через местный API...
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12
Johnny Bazookatone Час назад
Дед Киркорян - уже давно надо на погост с бабкой Пугачейкой....
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1k
SmartCat101 2 часа назад
Филя ты бы хоть себе немножечко мозгов пересадил что-ли
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Летучий Мыш 3 часа назад
Мда, это надо умудриться, чтоб после подтяжки и обновления имиджа прибавить на вид 20 лет. Бедросыч уже не торт
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979
Glos 3 часа назад
Филя, как старый пи&ер@ст.
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693
Татьяна 3 часа назад
Когда же этого квидракоптера предадут забвению?
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9k
uehl 3 часа назад
Журналюшка тот ещё наверно голубок. Нормальный мужик за такую выходку в рожу дал бы. А этот чурбан армянский уже давно берега попутал, мразота.
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24k
MrGod 4 часа назад
Он на старого домовёнка похож с таким цветом волос и взлохмаченностью.
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4k
Костя Остенбакен 4 часа назад
Это случаем не он?

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10k
Игорь 4 часа назад
рефлекс
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56
Артур С. 4 часа назад
Какой король..!? Шут-голубок !
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−1
[eq 4 часа назад
Киря похож на Санту в жутком депресняке
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1k
Татьяна Баженова 4 часа назад
С каждым годом выглядит всё смешнее и глупее. Уже казалось бы, глупее некуда... а у него получается!
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929
ruslan d 4 часа назад
Ему 55 лет всего , какой дед ?
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6k
sumrаknn 4 часа назад
фу пля , то старуху обслюнявливает, то у мужиков члены трогает, то пытается отмытся от антироссийской позиции и раздает в больницах билеты на концерты свои. Уберите это чмо с глаз долой, запретите концерты и будет чище.
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20k
Valiko 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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4k
Serj81 5 часов назад
Клоун, косит что ли под мачо из теле2?
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405
Кристофер Робин 5 часов назад
на пресс конференцию к звёздам нужно приходить подготовленными. Не люблю не профессионалов и людей в розовых кофточках.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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