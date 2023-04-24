Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног

Имя Киркорова снова у всех на устах. На этот раз он удивил даже не своим внешним видом, а некорректным поведением. Во время общения с журналистом "король" оказался недоволен вопросом и ладошкой стукнул парня между ног.
Когда-то Киркорова называли поп-королём российской эстрады. Сейчас на его место пришли другие, но королём певец всё ещё себя, видимо, считает. Прямое тому доказательство его неприятная выходка.
На праздновании 30-летия одной из радиостанций журналист задал Киркорову вопрос про причёску, который не устроил певца. Представитель прессы как будто случайно получил по интимному месту от Филиппа Бедросовича.
- Что значит, «что с прической»? А что у тебя с прической?
Сделав это, Киркоров гордо поднял голову и ушёл. В этот момент журналист схватился за место удара. Судя по всему, приятного в этом мало.
Пользователи сети сделали выводы, что Киркоров уже устал от своей славы.
Пора бы уже деду отдохнуть, развеяться!
Нашел просто повод потрогать чужую промежность
Потрогал чужой писунчик, не удержался
Филя прощупывает варианты
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Хотя, может это и не оператор-человек, а какой-нить зашедуленный скрипт-парсер на Пайтоне - сёрфит сайты-источники и публикует их на Фишках через местный API...