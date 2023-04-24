Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног

Когда-то Киркорова называли поп-королём российской эстрады. Сейчас на его место пришли другие, но королём певец всё ещё себя, видимо, считает. Прямое тому доказательство его неприятная выходка.

На праздновании 30-летия одной из радиостанций журналист задал Киркорову вопрос про причёску, который не устроил певца. Представитель прессы как будто случайно получил по интимному месту от Филиппа Бедросовича.