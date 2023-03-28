"Сам носи свою Зару": невнимательный посетитель концерта прервал исполнение хита "На заре"

Концерт исполнителя Сергея Арутюнова прервал неизвестный мужчина, который был очень возмущён названием песни "На Zare". Посетитель решил, что речь идёт о бренде одежды, который в прошлом году покинул Россию.
В названии концерта были использованы латинские буквы - "На Zare". Мужчину очень возмутило название, так как оно напоминало логотип ушедшего из России в прошлом году бренда одежды Zara. Посетитель узрел подтекст в названии и решил всё высказать певцу. Когда музыку остановили, стали слышны его крики:
Сам носи свою одежду из Зары. Нефиг шоу Зарой называть. Они что, спонсоры твои что ли?
Надо отдать должное исполнителю. Он достойно ответил мужчине, пояснив, что концерт называется "На заре". Просто ударения нужно правильно расставлять!
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-Страх.у.й!
-Сам страх.у.й!
-От страх.у.Я слышу...
руле сидит. Их милиционер останавливает и говорит: М. - Убери этого С
РУЛЯ!!!
Ч. - (обиженно) Я не СРУЛЬ, я - Чебурашка!!!
А тупому быдлану, когда проспится, неплохо бы объяснить, что когда компания сама уходит из страны-это не "запрещенный магазин", а кое-что другое.