"Сам носи свою Зару": невнимательный посетитель концерта прервал исполнение хита "На заре"

В названии концерта были использованы латинские буквы - "На Zare". Мужчину очень возмутило название, так как оно напоминало логотип ушедшего из России в прошлом году бренда одежды Zara. Посетитель узрел подтекст в названии и решил всё высказать певцу. Когда музыку остановили, стали слышны его крики:

Сам носи свою одежду из Зары. Нефиг шоу Зарой называть. Они что, спонсоры твои что ли?

