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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7405 постов • 863 подписчика подписаться
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"Сам носи свою Зару": невнимательный посетитель концерта прервал исполнение хита "На заре"

"Сам носи свою Зару": невнимательный посетитель концерта прервал исполнение хита "На заре"

Автор:
28 марта 2023 10:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Зара   Концерт   Юмор   видео   интересное   на заре   фото   шоу бизнес   
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Концерт исполнителя Сергея Арутюнова прервал неизвестный мужчина, который был очень возмущён названием песни "На Zare". Посетитель решил, что речь идёт о бренде одежды, который в прошлом году покинул Россию.

В названии концерта были использованы латинские буквы - "На Zare". Мужчину очень возмутило название, так как оно напоминало логотип ушедшего из России в прошлом году бренда одежды Zara. Посетитель узрел подтекст в названии и решил всё высказать певцу. Когда музыку остановили, стали слышны его крики:


Сам носи свою одежду из Зары. Нефиг шоу Зарой называть. Они что, спонсоры твои что ли?


Надо отдать должное исполнителю. Он достойно ответил мужчине, пояснив, что концерт называется "На заре". Просто ударения нужно правильно расставлять!

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Метки: Зара   Концерт   Юмор   видео   интересное   на заре   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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2k
ChePaev 2 часа назад
бешеному фраеру везде "zara" мерещится, видать тяжело пережил ее уход
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304
dogz 15 минут назад
Мужчина сразу стал известным, после концерта
!
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25k
Slawa49 17 минут назад
ну к сожалению пьяных дегенератов у нас полно)))))))))))
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596
ruslan d 21 минуту назад
Маразм крепчал ...
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20k
nobody® Полчаса назад
Постанова ради хайпа в сети. Нелепый возмущённый плохо отыгрывает, голос за кадром офигевает картинно, исполнитель скучно отвечает, как в общем-то и поёт...
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5k
Горожанин 41 минуту назад
Хороший подсадной. Толковый там пиарщик.
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8k
Elena Ki 49 минут назад
Т.е. билет он купил, на какой концерт не понял? Если понял, то пришел спецом поорать. Для меня странно было, что мужчина знает Зару. Я знаю, что есть такое сельпо, но мне абсолютно плевать, где она есть и откуда и почему она уходит.
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18k
Вася Час назад
хее, не покупайте билеты на авиасэйлс
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1k
dan Час назад
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22k
ЦСКА Час назад
Альпинисты на восхождении:
-Страх.у.й!
-Сам страх.у.й!
-От страх.у.Я слышу...
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28k
Levyathan 2 часа назад
Наверное Сережа Арутюнов ожидал другую реакцию, когда букву Z - в название вставлял.
А тупому быдлану, когда проспится, неплохо бы объяснить, что когда компания сама уходит из страны-это не "запрещенный магазин", а кое-что другое.
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8k
Том Сойер 2 часа назад
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52k
dima423 2 часа назад
походу это часть шоу...такая нелепенькая постанова))
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15k
ss 2 часа назад
Дебил, мля...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329758



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