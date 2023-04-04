"А чё? Жим-жим?": рэпер Птаха и ведущий Андрей Норкин поспорили в прямом эфире

8 марта Птаха опубликовал ролик, на котором он якобы попал под обстрел в ДНР. Потом исполнитель вышел на связь, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

×

×

«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.

После этой выходки на рэпера нахлынула волна хейта. Несмотря на это, Нуриев продолжает ходить по программам и собирать хайп. В эфире "Места встречи" 31 марта показали сюжет о Птахе и его скандальном видео.

Рэпер обвинил ведущего в том, что они якобы показали неполный ролик. Норкин предложил недовольному артисту обратиться в суд, на что тот отреагировал резко: "Посчитаю нужным – подам".

Дальше диалог, достойный Тарантино: