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"А чё? Жим-жим?": рэпер Птаха и ведущий Андрей Норкин поспорили в прямом эфире

"А чё? Жим-жим?": рэпер Птаха и ведущий Андрей Норкин поспорили в прямом эфире

Автор:
04 апреля 2023 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   видео   диалог   интересное   птаха   спор   фото   шоу бизнес   
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В начале марта рэпер Птаха (Давид Нуриев) инсценировал своё исчезновение в ДНР "ради шутки". Почти никто не оценил такие шутки. Нуриев пришёл на программу "Место встречи", где вступил в спор с ведущим. "Пыль блатная": оскорбил рэпер Норкина. Тот в свою очередь посоветовал исполнителю сходить в суд.

8 марта Птаха опубликовал ролик, на котором он якобы попал под обстрел в ДНР. Потом исполнитель вышел на связь, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.

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«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.

После этой выходки на рэпера нахлынула волна хейта. Несмотря на это, Нуриев продолжает ходить по программам и собирать хайп. В эфире "Места встречи" 31 марта показали сюжет о Птахе и его скандальном видео.

Рэпер обвинил ведущего в том, что они якобы показали неполный ролик. Норкин предложил недовольному артисту обратиться в суд, на что тот отреагировал резко: "Посчитаю нужным – подам".

Дальше диалог, достойный Тарантино:

"А чё? Очко жим-жим? Очко это у вас жим-жим. Ухты, ухты..."- заявил Норкин

"А что вы кудахтаете? У нас нет "жим-жим". Блатная пыль у вас на ушах, что ли?" - объявил Нуриев.

"Смотри, как умеет. Смелый парень?" - отреагировал Норкин.

"Всегда был", - ответил Птаха.

"А вот в суд подать на меня не можешь. Боишься потому что", - заметил ведущий.

"Кого? Вас, что ли?" - выразил недоумение артист.

"Нет, меня-то что бояться. Просто боишься, что последние твои поклонники поймут, что ты *** (трус)", - заявил Норкин.

В конце диалога Птаха назвал ведущего "блатной пылью", сорвал микрофон и покинул студию.

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Метки: Юмор   видео   диалог   интересное   птаха   спор   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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27k
Киры4 Полчаса назад
Зачем такое говно вообще куда то приглашают?
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Lion1981 Минуту назад
Кто это вообще птаха, не знаю такого. А Норкину тоже надо на чем то, как сейчас говорят "хайпануть", не формат стал, все истину глаголет, а так глядишь и его Норкина наша молодежь узнает те кто знает эту птичку
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2k
Артур Котовой 22 минуты назад
Батлы которые мы заслужили
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337
Елена Полчаса назад
Норкин всё правильно сказал.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
330412



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