"А чё? Жим-жим?": рэпер Птаха и ведущий Андрей Норкин поспорили в прямом эфире

В начале марта рэпер Птаха (Давид Нуриев) инсценировал своё исчезновение в ДНР "ради шутки". Почти никто не оценил такие шутки. Нуриев пришёл на программу "Место встречи", где вступил в спор с ведущим. "Пыль блатная": оскорбил рэпер Норкина. Тот в свою очередь посоветовал исполнителю сходить в суд.
8 марта Птаха опубликовал ролик, на котором он якобы попал под обстрел в ДНР. Потом исполнитель вышел на связь, сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева.
«Птаха и музыкант Андрей 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля», — говорится в заявлении Марины Евстифеевой.
После этой выходки на рэпера нахлынула волна хейта. Несмотря на это, Нуриев продолжает ходить по программам и собирать хайп. В эфире "Места встречи" 31 марта показали сюжет о Птахе и его скандальном видео.
Рэпер обвинил ведущего в том, что они якобы показали неполный ролик. Норкин предложил недовольному артисту обратиться в суд, на что тот отреагировал резко: "Посчитаю нужным – подам".
Дальше диалог, достойный Тарантино:
"А чё? Очко жим-жим? Очко это у вас жим-жим. Ухты, ухты..."- заявил Норкин
"А что вы кудахтаете? У нас нет "жим-жим". Блатная пыль у вас на ушах, что ли?" - объявил Нуриев.
"Смотри, как умеет. Смелый парень?" - отреагировал Норкин.
"Всегда был", - ответил Птаха.
"А вот в суд подать на меня не можешь. Боишься потому что", - заметил ведущий.
"Кого? Вас, что ли?" - выразил недоумение артист.
"Нет, меня-то что бояться. Просто боишься, что последние твои поклонники поймут, что ты *** (трус)", - заявил Норкин.
В конце диалога Птаха назвал ведущего "блатной пылью", сорвал микрофон и покинул студию.
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