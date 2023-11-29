FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8310 постов • 895 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Киркоров смутил Гузееву, встав перед ней на колени

Киркоров смутил Гузееву, встав перед ней на колени

Автор:
29 ноября 2023 16:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   гузеева   интересное   на колнях   фото   шоу бизнес   
1174
1
1

На светское мероприятия Киркоров напялил шубу, когда другие посетители были в лёгких платьях и костюмах.

Лариса Гузеева вернулась в кино, сыграв роль тёщи в новой картине Ванштейна. Недавно была премьера фильма, куда пришли почти все актёры отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей была Лариса Гузеева, которая совсем недавно возобновила свою актёрскую карьеру и Филипп Киркоров, который оказался этому несказанно рад.

Увидев Ларису, он бросился на колени и заявил "Обожаю!". Этот момент попал на видео.

Комментаторы заметили, что Гузеева смутилась от такого яркого признания своей персоны. Киркоров тем временем поднялся с колен и повернулся лицом к журналистам. Поступок звезду фильма, судя по ее взгляду, совершенно не впечатлил.

Киркоров был одет в шубу, которая соответствовала его волосам. Правда, в шубе был только один Киркоров, остальные оделись нормально. Комментаторы не оставили это без внимания:

Это что за шкура мамонта?

Все задохнутся, когда он эту шубу снимет!

Ему там не жарко?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Киркоров   гузеева   интересное   на колнях   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Fat Lynx 2 часа назад
Как зае*ала эта петушня расфуфыренная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
34k
БамбарбияКиргуду 15 минут назад
Гузеева,та ещё мразь.Помнится в одной из своих передач" Давай поженимся" ,заявила на всю страну,да и не только нашу страну.Во многих странах сиотрят первый канал.
-Девочки,выходите замуж за евреев.Они лучшие отцы в мире.
В тот момент хотелось эту тварь йобнуть чем нибудь тяжёлым.А русские значит плохие отцы.Эту марамойку давно пора турнуть с тв.Тупая как пробка,бессовестная,наглая тварь.Ещё и в израиль ездила паспорт оформлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Garpia121 45 минут назад
Видимо нельзя так часто волосы осветлять, эта химия совсем мозг растворяет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Голос Вселенной 57 минут назад
"Киркоров напялил шубу, когда другие посетители были в лёгких платьях" - этому петуху нужно было тоже в платье прийти....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
SAndre Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Majul 2 часа назад
Открыл пост, думаю, кто мог подобный шлак выложить, а, ну точно, покемонка. Мне вот интересно, покемонка родилась без мозга или ей его удалили хирургически, за ненадобностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Сталкер 2 часа назад
Филя решил найти замену пугачихе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 2 часа назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
schmubu 2 часа назад
Гузеева такая вся смущённая прям.
думает "ълядь, что это за М*дило такое"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали, как мужчины относятся к вещам
"Выбросила дырявые трусы мужа - он неделю со мной не разговаривал": жёны рассказали,...
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
«Гневный». Трудный путь головного корабля первой массовой серии эсминцев СССР
«Гневный». Трудный путь головного корабля первой массовой серии эсминцев СССР
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коллеги оценили

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#животные#аварии#Автовсячина#кино#Китай#закон#новости
#в мире#автомир#люди#история#позитив#интересное#фильм#факты#дети#удивительно
#машина#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#Россия#улыбнуло#истории#Ynews
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму "Вы что, в&nbsp;себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош "Вы что, в себя поверили?!": пьяного актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса за дебош Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад "Что за гадость?": на концерте в Турции Киркоров дал слушателям потрогать свой треугольный зад "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

На что жалуетесь?

Вернуться