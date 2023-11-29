Киркоров смутил Гузееву, встав перед ней на колени

Лариса Гузеева вернулась в кино, сыграв роль тёщи в новой картине Ванштейна. Недавно была премьера фильма, куда пришли почти все актёры отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей была Лариса Гузеева, которая совсем недавно возобновила свою актёрскую карьеру и Филипп Киркоров, который оказался этому несказанно рад.

Увидев Ларису, он бросился на колени и заявил "Обожаю!". Этот момент попал на видео.