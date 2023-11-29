Киркоров смутил Гузееву, встав перед ней на колени

На светское мероприятия Киркоров напялил шубу, когда другие посетители были в лёгких платьях и костюмах.
Лариса Гузеева вернулась в кино, сыграв роль тёщи в новой картине Ванштейна. Недавно была премьера фильма, куда пришли почти все актёры отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей была Лариса Гузеева, которая совсем недавно возобновила свою актёрскую карьеру и Филипп Киркоров, который оказался этому несказанно рад.
Увидев Ларису, он бросился на колени и заявил "Обожаю!". Этот момент попал на видео.
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Комментаторы заметили, что Гузеева смутилась от такого яркого признания своей персоны. Киркоров тем временем поднялся с колен и повернулся лицом к журналистам. Поступок звезду фильма, судя по ее взгляду, совершенно не впечатлил.
Киркоров был одет в шубу, которая соответствовала его волосам. Правда, в шубе был только один Киркоров, остальные оделись нормально. Комментаторы не оставили это без внимания:
Это что за шкура мамонта?
Все задохнутся, когда он эту шубу снимет!
Ему там не жарко?
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-Девочки,выходите замуж за евреев.Они лучшие отцы в мире.
В тот момент хотелось эту тварь йобнуть чем нибудь тяжёлым.А русские значит плохие отцы.Эту марамойку давно пора турнуть с тв.Тупая как пробка,бессовестная,наглая тварь.Ещё и в израиль ездила паспорт оформлять.
А тот чмо расфуфыренное
думает "ълядь, что это за М*дило такое"...