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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7785 постов • 882 подписчика подписаться
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"Я не Марио, я&nbsp;— Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал спортсменов

"Я не Марио, я — Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал спортсменов

Автор:
19 июля 2023 09:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Киркоров   Оздоев   Спорт   Фернандес   интересное   фото   шоу бизнес   
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Сын Филиппа Киркорова Мартин вот уже несколько лет увлекается футболом. У него есть кумир — Марио Фернандес. Заботливый отец хотел порадовать сына, но немного перепутал футболистов, приняв за Марио Магомеда Оздоева.

Филипп Киркоров привёл сына на базу сборной России по футболу. Певец хотел познакомить Марина с его кумиром — защитником Марио Фернандесом. Встретив в коридоре футболиста, Киркоров подошёл к нему с сыном.

— Марио? Ну вот, смотри, твой кумир. По-русски говоришь?» — спросил Киркоров

—Да, конечно, говорю. Я не Марио. Я — Магомед», — ответил футболист Оздоев.

Ответ спортсмена ошарашил Киркорова. Певец попытался объяснить, что южане внешне все красивые. В конце Мартин и вовсе заявил, что болеет за "Спартак", хотя Марио Фернандес подписал контракт с "Зенитом".

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Метки: Видео   Киркоров   Оздоев   Спорт   Фернандес   интересное   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Факир был пьян и фокус не удался...
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10k
Том Сойер 4 минуты назад
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5k
Старичок 8 минут назад
вся жизнь киркорова спошной зашквар))
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12k
Rus77 23 минуты назад
Можете перестать пиарить этого мерзкого п.и.д.о.р.а!!!
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Спасибо за приподнятое настроение, проснулся наконец.
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54k
dima423 Полчаса назад
какой то испанский стыд))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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