Сын Филиппа Киркорова Мартин вот уже несколько лет увлекается футболом. У него есть кумир — Марио Фернандес. Заботливый отец хотел порадовать сына, но немного перепутал футболистов, приняв за Марио Магомеда Оздоева.
Филипп Киркоров привёл сына на базу сборной России по футболу. Певец хотел познакомить Марина с его кумиром — защитником Марио Фернандесом. Встретив в коридоре футболиста, Киркоров подошёл к нему с сыном.
— Марио? Ну вот, смотри, твой кумир. По-русски говоришь?» — спросил Киркоров
—Да, конечно, говорю. Я не Марио. Я — Магомед», — ответил футболист Оздоев.
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Ответ спортсмена ошарашил Киркорова. Певец попытался объяснить, что южане внешне все красивые. В конце Мартин и вовсе заявил, что болеет за "Спартак", хотя Марио Фернандес подписал контракт с "Зенитом".
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