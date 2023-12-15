"Почему там два Деда Мороза?": Киркоров похвастался ёлкой стоимостью миллион рублей

На своей странице Киркоров похвастался новой ёлкой. Пользователи не оценили.
Филипп Киркоров на своей страничке похвастался новой ёлочкой. Пятиметровое дерево стоит в холе его замка. RT уточняет, что ёлка стоит около миллиона рублей.
Киркорова оформление ёлки выполнено на западный манер. Ёлка стоит в центре дома. Это королевская ёлка у короля, — рассказала в беседе с RT дизайнер Ирина Макарова.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
Пользователи сети заметили, что сначала в холле лежала шкура какого-то животного.
Блин, там настоящая шкура лежит? Не жалко? Прошлый век какой-то!
Но больше всего вопросов появилось к Дедам Морозам. Почему-то вместо Снегурочки под ёлкой стоят два деда.
Филипп, почему у вас два Деда Мороза? Где Снегурочка?
Мне одному кажется, что странно ставить двух дедов? Это о многом говорит!
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