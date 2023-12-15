FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8350 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Почему там два Деда Мороза?": Киркоров похвастался ёлкой стоимостью миллион рублей

"Почему там два Деда Мороза?": Киркоров похвастался ёлкой стоимостью миллион рублей

Автор:
15 декабря 2023 19:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   деньги   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   ёлка   
780
1
1

На своей странице Киркоров похвастался новой ёлкой. Пользователи не оценили.

Филипп Киркоров на своей страничке похвастался новой ёлочкой. Пятиметровое дерево стоит в холе его замка. RT уточняет, что ёлка стоит около миллиона рублей.

Киркорова оформление ёлки выполнено на западный манер. Ёлка стоит в центре дома. Это королевская ёлка у короля, — рассказала в беседе с RT дизайнер Ирина Макарова.

Пользователи сети заметили, что сначала в холле лежала шкура какого-то животного.

Блин, там настоящая шкура лежит? Не жалко? Прошлый век какой-то!

Но больше всего вопросов появилось к Дедам Морозам. Почему-то вместо Снегурочки под ёлкой стоят два деда.

Филипп, почему у вас два Деда Мороза? Где Снегурочка?

Мне одному кажется, что странно ставить двух дедов? Это о многом говорит!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Киркоров   деньги   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   ёлка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Григорий 41 минуту назад
педро цыган хвалится ёлкой? а зачем вы это смотрите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Минуту назад
Для Киркорова миллион - как для меня тысяча рублей. Если может себе позволить - то почему нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Олег Минуту назад
Два Деда Мороза - это Киркоров и Басков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
345
iskra 20 минут назад
Никогда не понимал людей, которые переживают за то,как богатые живут. Что им с того? Зачем это им? Они этих богатых в жизни не увидят и близко не подойдут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 22 минуты назад
Филя и сам бы за ёлку сошел, ходит как петух гамбургский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Король чего? Председатель не очень традиционной ориентации, в голубенькой одежке. Реклама ЛГБТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну он же приперся с кем-то а-ля свадебный гомокортеж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси Полчаса назад
пидоёлка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 47 минут назад
Это не ёлка, ёлки там нет настоящей. Это куча мусора цыганского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342666



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники
Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники
Плюс 16 причин завести котика
Плюс 16 причин завести котика
Набирающие популярность в сообществах
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
От дефицита к затовариванию. Склады российских автодилеров забиты китайскими авто
Фронтовик, писатель, художник
Фронтовик, писатель, художник
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
У Кощея всё сложно

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересное#позитив#кино#улыбнуло#милота#люди#Россия
#машина#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#факты#фильм#Ynews#новый год#полиция
#интересно#животные#Юмор#ДТП#история#Автовсячина#истории#Разное#подборка#маразм
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе Извинялись все: дочь Самойловой и Джигана подралась в школе Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног Что он себе позволяет? После вопроса о причёске Киркоров шлёпнул журналиста между ног "Я последователь философии "бонизма": Лолита Милявская продолжает троллить Викторию Боню "Я последователь философии "бонизма": Лолита Милявская продолжает троллить Викторию Боню "Я не Марио, я&nbsp;— Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал спортсменов "Я не Марио, я — Магомед": Киркоров хотел познакомить сына с Фернандесом, но перепутал... На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка

На что жалуетесь?

Вернуться