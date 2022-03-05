FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5860 постов • 845 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
"Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки

"Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   водитель   инцидент   конфликт   маршрутка   подростки   
1815
1
1
В Набережных Челнах подростки устроили потасовку с водителем маршрутки. Молодые люди решили не платить за проезд и вылезли через окно на ближайшей остановке. Затем агрессивные молодые люди начали провоцировать и бить сделавшего им замечание водителя.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности подростков. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   водитель   инцидент   конфликт   маршрутка   подростки   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
85k
Броненосец Потелкам 6 часов назад
Академиями и не пахнет
Что тут сказать - если Армия не заберет и не перевоспитает - их будущее в тюрьме
К 40 годам, скорее всего, сдохнут......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Hunson Abadeer 2 часа назад
переломать все рёбра уёпкам!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Коваленко 2 часа назад
шакалы малолетние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zulluz 2 часа назад
кто как то случайно снимал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
239
Сергей Поздняков zulluz Час назад
Скорее всего, кто-то из них и снимал - если что предъявить, что дядя детей бьет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
<name> 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pravednik84 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
*Сергей* 3 часа назад
Пацанов на общественно полезные работы.
Мусор вывозить или сортиры чистить. Месяца на 3. С прямой трансляцией в их профили в соцсетях.
Родителям штраф. Тыщ 50.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
488
Георгий Давыдов 4 часа назад
Щеглы пестрожопые. Розог им два ведра!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar 4 часа назад
детки прям неприкосновенны сегодня! мразота еб*ливая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Виктор 4 часа назад
Мразотное шакальё !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
eutace 4 часа назад
это уже не дети
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Лесли 🥰 5 часов назад
А можно это быдло не называть людьми!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
eternal Лесли 🥰 4 часа назад
Можно, но в кавычках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 5 часов назад
А мы орем на другие народности: вон, свое быдло подрастает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
eternal cfhfwby 4 часа назад
К сожалению такие уроды в любом поколение есть, это не единичный и не новый случай. На сегодня это все вылазит на суд общественности через инет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
Групповое нападение агрессивных подростков.
Водитель имел полное право куячить их всеми средствами, вплоть до огнестрела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
236
eutace Лёха 4 часа назад
власти не нужно чтобы люди умели защищать своё достоинство, да и злоупотребления возможны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
eternal Шура ОсЕчкин 4 часа назад
С огнестрельном у нас не все так просто, обычная самозащита до сих пор может вылезти боком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel 5 часов назад
Публичная порка розгами на городской площади и в школе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
eternal Lovels Travel 4 часа назад
Порка с такими не помогает, таких только в спец школу на месяцок, что бы поняли, что их ждет на зоне. И не каких поблажек, а с родителей большой штраф, дабы не вопили -"моё чадо такого сделать не могло!!!".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Батончик с маком 6 часов назад
Соплякам дохера позволяется нынче. Недавно видел как кондуктор возмущалась на гыгыкающих выбл.ядков которые не заплатили за проезд. Высаживать их запретили по закону. Так может им и воровать безнаказанно разрешить сразу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
188
eternal Батончик с маком 4 часа назад
"Соплякам дохера позволяется нынче", раньше такие же позволяли себе курить и бухать в транспорте, так что проблема та же, только лицо ее сменилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
На хер ЗАПАД! 6 часов назад
Сукины дети!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
eternal На хер ЗАПАД! 4 часа назад
Не обижай собак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
Показать ещё
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский Мужчина ударил зрителя, закинувшего ноги на кресло в зале кинотеатра Мужчина ударил зрителя, закинувшего ноги на кресло в зале кинотеатра Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор Кассир смогла постоять за себя Кассир смогла постоять за себя Драка в московском дворе переросла в избиение Драка в московском дворе переросла в избиение
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о нашем мире
2
37
12 сенсационных археологических находок, доказывающих, что мы много чего не знаем о...
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
0
4
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Как Александр Покрышкин сбил в своем первом бою советский самолет
0
2
Как Александр Покрышкин сбил в своем первом бою советский самолет
3 действенных способа наконец-то выучить английский
3 действенных способа наконец-то выучить английский
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались
0
2

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#интересное#Россия#в мире#кино#дтп#санкции#девушки
#Юмор#интересно#люди#ватермарк#автомобили#Приколы#Украина#комментарии#авто аварии#дети
#прикол#животные#подборка#СССР#автомир#картинки#аварии#фотографии#природа#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться