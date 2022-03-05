"Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки

1815
1
1
В Набережных Челнах подростки устроили потасовку с водителем маршрутки. Молодые люди решили не платить за проезд и вылезли через окно на ближайшей остановке. Затем агрессивные молодые люди начали провоцировать и бить сделавшего им замечание водителя.
Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности подростков. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве
- В Новосибирске мужчине в голову неожиданно прилетел топор
- Один против четверых: утренняя драка в омском дворе
- Кассир смогла постоять за себя
- Драка в московском дворе переросла в избиение
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
48
Понравилось48
Новости партнёров
Что тут сказать - если Армия не заберет и не перевоспитает - их будущее в тюрьме
К 40 годам, скорее всего, сдохнут......
Мусор вывозить или сортиры чистить. Месяца на 3. С прямой трансляцией в их профили в соцсетях.
Родителям штраф. Тыщ 50.
Водитель имел полное право куячить их всеми средствами, вплоть до огнестрела.
очень интересно узнать