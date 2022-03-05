"Они же дети": подростки устроили потасовку с водителем маршрутки

В Набережных Челнах подростки устроили потасовку с водителем маршрутки. Молодые люди решили не платить за проезд и вылезли через окно на ближайшей остановке. Затем агрессивные молодые люди начали провоцировать и бить сделавшего им замечание водителя.

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Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают личности подростков. В видео присутствует ненормативная лексика.