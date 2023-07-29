Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира

У жителей Культурной столицы не хватило терпения культурно объяснять, как не следует себя вести в общественном транспорте.
Пьяный молодой человек с длинными волосами так разозлил двух незнакомых мужчин, что те решили коллективными усилиями сначала проучить надоевшего персонажа, а затем выкинуть из троллейбуса.
По словам очевидцев, дебошир всячески выказывал неуважение к обществу, рассказывая окружающим о том, как они неправильно живут. Последней каплей для находившихся рядом с ним мужчинами стала попытка закурить сигарету. Один из пассажиров швырнул стоявшего у окна молодого человека к выходу, а второй, повиснув на перекладине, принялся втрамбовывать ногами в двери. После того, как они распахнулись, дебоширу ещё немного помяли бока на в салоне, а затем вышвырнули на улицу. Как отмечают местные Телеграм-каналы, дебошира от расплаты не спасли размахивание бутылкой с алкоголем и выкрики о том, что он е***тый.
Источник:
Сообщается, что инцидент произошёл сегодня днём в троллейбусе №45. Неадекватного парня принудительно высадили на улице Зины Портновой. О реакции на инцидент полиции ничего неизвестно.
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
если и им еще достанется, то будет правильно