Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира

Пьяный молодой человек с длинными волосами так разозлил двух незнакомых мужчин, что те решили коллективными усилиями сначала проучить надоевшего персонажа, а затем выкинуть из троллейбуса.



По словам очевидцев, дебошир всячески выказывал неуважение к обществу, рассказывая окружающим о том, как они неправильно живут. Последней каплей для находившихся рядом с ним мужчинами стала попытка закурить сигарету. Один из пассажиров швырнул стоявшего у окна молодого человека к выходу, а второй, повиснув на перекладине, принялся втрамбовывать ногами в двери. После того, как они распахнулись, дебоширу ещё немного помяли бока на в салоне, а затем вышвырнули на улицу. Как отмечают местные Телеграм-каналы, дебошира от расплаты не спасли размахивание бутылкой с алкоголем и выкрики о том, что он е***тый.