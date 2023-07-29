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Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира

Пассажиры избили и выкинули из троллейбуса пьяного дебошира

Автор:
29 июля 2023 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   дебошир   пассажиры   потасовка   троллейбус   
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У жителей Культурной столицы не хватило терпения культурно объяснять, как не следует себя вести в общественном транспорте.

Пьяный молодой человек с длинными волосами так разозлил двух незнакомых мужчин, что те решили коллективными усилиями сначала проучить надоевшего персонажа, а затем выкинуть из троллейбуса.

По словам очевидцев, дебошир всячески выказывал неуважение к обществу, рассказывая окружающим о том, как они неправильно живут. Последней каплей для находившихся рядом с ним мужчинами стала попытка закурить сигарету. Один из пассажиров швырнул стоявшего у окна молодого человека к выходу, а второй, повиснув на перекладине, принялся втрамбовывать ногами в двери. После того, как они распахнулись, дебоширу ещё немного помяли бока на в салоне, а затем вышвырнули на улицу. Как отмечают местные Телеграм-каналы, дебошира от расплаты не спасли размахивание бутылкой с алкоголем и выкрики о том, что он е***тый.

Сообщается, что инцидент произошёл сегодня днём в троллейбусе №45. Неадекватного парня принудительно высадили на улице Зины Портновой. О реакции на инцидент полиции ничего неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   дебошир   пассажиры   потасовка   троллейбус   
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21  комментарий
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4k
TOROID Час назад
С такими только так!
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13k
Denissg 9 минут назад
Жалко этих добряков. Сделали доброе дело и могут получить большие проблемы.
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22
Пафнутий Полчаса назад
Пусть радуется что в дупло ему эту бутылку не забили.
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404
Дмитрий Самохин 52 минуты назад
Пуля много, что меняет в голове, даже если попадает в задницу
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4k
Chev Chelios 53 минуты назад
Бабы, как придурошные вечно верещат, только процессу воспитания мешают
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2k
integral11 Час назад
Как там у Высоцкого: " В Ленинграде - городе, у "Пяти углов", получил по морде Саня Соколов! Пел немузыкально! Скандалил! Значит правильно - что дали!". Был Ленинград, стал Петербург, а морды как били - так и бьют!
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12k
Просто Царь Час назад
Боевой пид0р?
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60
Афанасий Борщёв Час назад
Всё было не так.... Ехал целый автобус пьяных и укуренных пассажиров - бухали, ругались матом, рассказывали пошлые анекдоты. Но тут зашёл трезвый студент и тихо примостившись в уголке читал книгу. Пассажирам это не понравилось и они его выкинули из автобуса. Ибо он не бухал с ними и не смеялся от их пошлых анекдотов ).
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1k
Бывалый Час назад
А почему без расчлененки обошлись?
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27k
БамбарбияКиргуду Час назад
Со скотами так и надо поступать.
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10k
Бритва Час назад
его звали Альберт Эйнштейн...
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5k
alex 2 часа назад
а не гей ли он часом?
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
я как то с батей выкинул одного, тело мало того что было бухое в усмерть так ещё и курило в щелочку двери. и телу повезло,водитель остановился,открыл дверь и уже с монтировкой вышел.
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37k
Александр 2 часа назад
возможно он пытался втюхать европейские ценности пассажирам?
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69k
SAndre 2 часа назад
и опять какие-то бабы под руку лезут
если и им еще достанется, то будет правильно
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