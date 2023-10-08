В Казани пассажиры автобуса ждали пока водитель купит рыбу на рынке

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Водитель вышел на остановке "ул. Карима Тинчурина", чтобы купить рыбу на рынке! Все пассажиры ждали его минут пять. Потом он довольный прибежал с сазаном.
И пусть весь мир подождёт
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Вопрос размера зарплаты, на самом деле
А заядлые морализаторы в стиле "не нравится работа - увольняйтесь" - ДА, ВЫ СВОЕГО ДОБИЛИСЬ
МОЛОДЦЫ
сколько там весьма востребованных специалистов по IT уехало в Европу и США ????
как теперь "репу чешут", КАК ИХ ВЕРНУТЬ ОБРАТНО ????
а с ай ти это вопрос воспитания, патриотического в том числе.и возвращать их не надо. предав единожды, предадут еще раз.
Тебе кто-то озвучил религиозную принадлежность водилы?