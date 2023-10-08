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В Казани пассажиры автобуса ждали пока водитель купит рыбу на рынке

В Казани пассажиры автобуса ждали пока водитель купит рыбу на рынке

Автор:
08 октября 2023 11:18
Метки: Видео   Казань   водитель   забавно   пассажиры   рыба   
1419
1
1

Водитель вышел на остановке "ул. Карима Тинчурина", чтобы купить рыбу на рынке! Все пассажиры ждали его минут пять. Потом он довольный прибежал с сазаном.

И пусть весь мир подождёт

Источник:

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Метки: Видео   Казань   водитель   забавно   пассажиры   рыба   
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28  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Это означает, что человек НЕ НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ЦЕНИТ И ДОРОЖИТ своей работой, чтобы отказаться от сазанчика....
Вопрос размера зарплаты, на самом деле
А заядлые морализаторы в стиле "не нравится работа - увольняйтесь" - ДА, ВЫ СВОЕГО ДОБИЛИСЬ
МОЛОДЦЫ
сколько там весьма востребованных специалистов по IT уехало в Европу и США ????
как теперь "репу чешут", КАК ИХ ВЕРНУТЬ ОБРАТНО ????
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92k
sapér Vodička 12 секунд назад
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3k
Славик 2 минуты назад
Да иногда просто по времени маршрут опережают. Ну и стоял бы на остановке эти 5 минут, часто так попадаюсь, что бы изменилось?
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4k
Двестиграмм 58 минут назад
Потом он довольный прибежал с сазаном
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1k
Gadova Час назад
Я помню в детстве своём (давно это было), ездила на экскурсию. По дороге автобус остановился у леса и мы пошли собирать для водителя грибы. Так что в данном случае пассажиры ещё легко отделались - это не с сетью по реке бегать.
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7k
tamin Час назад
Тот случай, когда уехал после рыбалки на работу и жена сказала, что приедет посмотреть на улов!
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699
София Час назад
Через несколько остановок его встретит жена и заберёт рыбу.
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1k
Веселый Пук Час назад
И что такого?
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1k
StoneWolf 2 часа назад
Это ж как его жена достала...........
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55
Сергей 2 часа назад
А мог и помолиться за то же время. Бездуховность
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76k
Viktor 2 часа назад
Ну да, они же свинину не едят!
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3k
Saplus 2 часа назад
Не тот же рынок, гду Якубеня покупала сосиску?
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598
В В П 2 часа назад
Видео не смотрел, а сколько стоит сазан?
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55
Сергей В В П 2 часа назад
Пачем камбала лалалалалай лалалалалай лалалалалай лай лала
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55
Сергей Yapon_otez Час назад
Адаптация Пушной
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