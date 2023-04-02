В Москве три футбольные команды устроили драку прямо на поле

В столице сцепились футболисты трёх университетских команд: МИРЭА, РАНХиГС и РГУФКиТ. Шёл полуфинал, а поводом для драки стал жёсткий подкат, после него спортсмены устроили эпичный «замес» стенка на стенку.

На шум прибежали однокурсники ребят, они играли на соседнем поле стадиона «Буревестник», и тоже вступили в бой. Одному футболисту сломали нос, многих просто отпинали вместо мяча. Когда их наконец растащили, то 16 самых буйных доставили в полицию. После разбирательства, на троих составили протокол за мелкое хулиганство.

Самыми умными оказались студенты РАНХиГС: они с интересом наблюдали, как парни рычали и бегали друг за другом, но сами в драку не лезли. В итоге командам из МИРЭА и РГУФКиТ засчитали техническое поражение и студентики РАНХиГС заняли первое место в турнире.

С - сообразительность.