В Москве три футбольные команды устроили драку прямо на поле

И 16 человек попало в отделение полиции.
В столице сцепились футболисты трёх университетских команд: МИРЭА, РАНХиГС и РГУФКиТ. Шёл полуфинал, а поводом для драки стал жёсткий подкат, после него спортсмены устроили эпичный «замес» стенка на стенку.
На шум прибежали однокурсники ребят, они играли на соседнем поле стадиона «Буревестник», и тоже вступили в бой. Одному футболисту сломали нос, многих просто отпинали вместо мяча. Когда их наконец растащили, то 16 самых буйных доставили в полицию. После разбирательства, на троих составили протокол за мелкое хулиганство.
Самыми умными оказались студенты РАНХиГС: они с интересом наблюдали, как парни рычали и бегали друг за другом, но сами в драку не лезли. В итоге командам из МИРЭА и РГУФКиТ засчитали техническое поражение и студентики РАНХиГС заняли первое место в турнире.
С - сообразительность.
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Это че это такое? Это даже не институты, какие нибудь. Бери выше- университеты...
Никогда не слышал...