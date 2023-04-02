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В Москве три футбольные команды устроили драку прямо на поле

В Москве три футбольные команды устроили драку прямо на поле

Автор:
02 апреля 2023 17:42
Сообщество : Спорт
Метки: Москва   драка   команда   студенты   турнир   футбол   
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И 16 человек попало в отделение полиции.

В столице сцепились футболисты трёх университетских команд: МИРЭА, РАНХиГС и РГУФКиТ. Шёл полуфинал, а поводом для драки стал жёсткий подкат, после него спортсмены устроили эпичный «замес» стенка на стенку.

На шум прибежали однокурсники ребят, они играли на соседнем поле стадиона «Буревестник», и тоже вступили в бой. Одному футболисту сломали нос, многих просто отпинали вместо мяча. Когда их наконец растащили, то 16 самых буйных доставили в полицию. После разбирательства, на троих составили протокол за мелкое хулиганство.

Самыми умными оказались студенты РАНХиГС: они с интересом наблюдали, как парни рычали и бегали друг за другом, но сами в драку не лезли. В итоге командам из МИРЭА и РГУФКиТ засчитали техническое поражение и студентики РАНХиГС заняли первое место в турнире.

С - сообразительность.

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Метки: Москва   драка   команда   студенты   турнир   футбол   
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10  комментариев
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2k
Василий Афиногенов 51 минуту назад
снова и снова безнациональные вешалки для бороды
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136
Человече Z Минуту назад
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2k
Vadim Balabanov 14 минут назад
МИРЭА, РАНХиГС и РГУФКиТ

Это че это такое? Это даже не институты, какие нибудь. Бери выше- университеты...
Никогда не слышал...
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37k
Александр 17 минут назад
Мне показалось или я слышал крики Иван, хватит! Коля успокойся!!! Серега хватит... А нет, показалось...
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325
Александр Поляков Полчаса назад
черножопая поганая мразь. алях до.рас
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5k
Горожанин Полчаса назад
МИРЭА, РАНХиГС и РГУФКиТ - это зародыши коррупции. Вы вообще что хотите?
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2k
Bar Полчаса назад
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16k
Алекс Полчаса назад
алик и джамал....
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5k
ZET 37 минут назад
Опять обезьяны
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560
vipilshik 58 минут назад
Что то я не удивлён "тоже россиянством" основной массы бузотёров.
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