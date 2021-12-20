Драка Дедов Морозов в Москве попала на видео

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В Москве несколько Дедов Морозов что-то не поделили между собой и устроили драку на одной из улиц города. Потасовку запечатлел один из жителей.
Битва за территорию или постановка? Причина, по которой мужчины устроили драку, на данный момент неизвестна.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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