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Драка Дедов Морозов в Москве попала на видео

Драка Дедов Морозов в Москве попала на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   дед мороз   драка   инцидент   конфилкт   
795
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В Москве несколько Дедов Морозов что-то не поделили между собой и устроили драку на одной из улиц города. Потасовку запечатлел один из жителей.
Битва за территорию или постановка? Причина, по которой мужчины устроили драку, на данный момент неизвестна.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

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Метки: Москва   Россия   видео   дед мороз   драка   инцидент   конфилкт   
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8  комментариев
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9k
Andrei 2 часа назад
Это, наверное, п..дили того, кто видео вертикально снимает.
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9k
Андрей А 11 минут назад
Праздник к нам приходит!)))
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10k
Джон Уик 24 минуты назад
Может фейк новогодняя сказка. Как то двое дерутся а другие просто не в попад махают.
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5k
Виктор 41 минуту назад
Опять бородатые ))))
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18k
babuby 51 минуту назад
Должна быть ещё и музыка, эдакая смесь темы из Мортал Комбат и "джингл бенз"!
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581
Сергей Викторович 59 минут назад
это бизнес-разборки, борьба за территорию
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41k
dima423 Час назад
явная постанова - реклама клаустрофобии...
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488
Чумной Доктор Час назад
Весело у них там )))
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