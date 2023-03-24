Животнотерапия: заключённым разрешили брать к себе котов

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На территории одной из тюрем Вашингтона решили провести эксперимент: заключенным, которые хорошо себя вели, разрешили брать котов на опекунство.
Этих бездомных животных ждала эвтаназия, потому что им не могли найти хозяев.
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