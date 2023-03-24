FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1538 постов • 462 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Животнотерапия: заключённым разрешили брать к себе котов

Животнотерапия: заключённым разрешили брать к себе котов

Автор:
24 марта 2023 10:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   заключенные   кот   милота   опека   фото   эксперимент   
154
1
1

На территории одной из тюрем Вашингтона решили провести эксперимент: заключенным, которые хорошо себя вели, разрешили брать котов на опекунство.

Этих бездомных животных ждала эвтаназия, потому что им не могли найти хозяев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: видео   животные   заключенные   кот   милота   опека   фото   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Станислав Час назад
Хорошая идея! Главное чтобы котиков не мучали, а то заключенные разные бывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
327
Дима Новосельский 5 минут назад
Просто гениально,а ещё вместе с животными сапоги раздайте,чтобы те не царапались когда ими будут свой сексуальный голод зеки утолять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

298642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
&nbsp;«Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
Мемные расследования: история появления Медведя в кустах
Мемные расследования: история появления Медведя в кустах
Набирающие популярность в сообществах
Жить по-европейски
Жить по-европейски
Александр Пушкин эти стихи не писал
Александр Пушкин эти стихи не писал
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё так и есть

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#машина#аварии#авто аварии#улыбнуло#дети#картинки#Приколы
#Юмор#Прикол#автомир#животные#дтп#история#полиция#Ynews#факты#шоу бизнес
#интересно#люди#в мире#позитив#США#кино#маразм#забавно#Мемы#Автовсячина
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Смелый щенок спас кота, который упал в воду Смелый щенок спас кота, который упал в воду &nbsp;Жизнь хороша: кот, ожидающий шашлычок  Жизнь хороша: кот, ожидающий шашлычок Кошка отбивается от орды игривых щенков Кошка отбивается от орды игривых щенков А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!" А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!" "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

На что жалуетесь?

Вернуться