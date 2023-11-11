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Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию

Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию

Автор:
11 ноября 2023 13:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   кот   милота   фото   
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Теперь даже диван не подрать нормально!

Антивандальная ткань появилась сравнительно недавно. Её невозможно зацепить когтями и это очень ценится владельцами котиков. Однако, сами котики не очень рады таким новшествам.

Котейка из этого видео планировал подрать новенький диванчик, но что-то пошло не так. Он сильно психанул, когда понял, что когти не работают.

Как легко сломать вашего кота:

1) Покупаем мебель с антивандальной обивкой.

2) Наслаждаемся страданиями пушистого деспота

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Метки: Видео   Питомцы   Юмор   животные   интересное   кот   милота   фото   
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14  комментариев
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Ну наблевать то на это антивандальное покрытие он вполне может. Дайте ему чутка времени на подумать
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5k
Elena Ki 39 минут назад
Ничего за шов зацепится, потянет за ниточку. Главное - начать. И не сдаваться.
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12k
Григорий Бабкин 40 минут назад
У него когти пострижены, умники. Иначе не скользили бы.
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Да вы там хоть из вибраниума покрытие сделайте , кот и его расцарапает)
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57k
dima423 Час назад
Не раздерет так обоссыт, падла...)
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4k
Taf Taffus Час назад
Что-то больше похоже не на работу волшебного покрытия, а на удаление коту фаланги с когтями.
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93
2023 Час назад
Сказочки. Не бывает таких покрытий для мягкой мебели. Любая обивка, даже самый супер-пупер антикоготь, всегда будет подран не когтями, так зубами любимого котика. На видео скорее всего котейка у которого хирургическим путём удалены когти на лапках. Да, такое практикуется в ветклиниках, это не редкость.
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124k
parallax 2 часа назад
Садюги
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3k
Walther 2 часа назад
Сволочи кожаные!!!
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Кот:
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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