Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию

Антивандальная ткань появилась сравнительно недавно. Её невозможно зацепить когтями и это очень ценится владельцами котиков. Однако, сами котики не очень рады таким новшествам.

Котейка из этого видео планировал подрать новенький диванчик, но что-то пошло не так. Он сильно психанул, когда понял, что когти не работают.