Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию

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Теперь даже диван не подрать нормально!
Антивандальная ткань появилась сравнительно недавно. Её невозможно зацепить когтями и это очень ценится владельцами котиков. Однако, сами котики не очень рады таким новшествам.
Котейка из этого видео планировал подрать новенький диванчик, но что-то пошло не так. Он сильно психанул, когда понял, что когти не работают.
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Как легко сломать вашего кота:
1) Покупаем мебель с антивандальной обивкой.
2) Наслаждаемся страданиями пушистого деспота
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