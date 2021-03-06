Кошка отбивается от орды игривых щенков

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Кошка показала кто в доме хозяйка и дала отпор 11-ти щенкам, окружившим её.
Четвероногие питомцы устроили забавную игру с кошкой и заставили её забраться на диван, откуда домашняя хищница принялась отбивать атаки щенячьей своры.
«Наша кошка Рэйчел играла с пометом, состоящим из 11 щенков золотистого ретривера. Во время записи этого видео ни одно животное не пострадало»
«Наша кошка Рэйчел играла с пометом, состоящим из 11 щенков золотистого ретривера. Во время записи этого видео ни одно животное не пострадало»
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