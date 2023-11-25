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В Санкт-Петербурге ондатра украла булочку и ловко проплыла между уточками

В Санкт-Петербурге ондатра украла булочку и ловко проплыла между уточками

Автор:
25 ноября 2023 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   животные   милота   ондатра   утки   фото   хлеб   
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Житель Питера кормил уточек, когда из озера выплыла ондатра.

Ондатра выскочила из озера и деловито прошмыгала по берегу. Обнаружив кусочек булочки, который не съели утки, она его схватила и нырнула в воду. Чтобы утки не заметили добычу, ондатра ловки проплыла между ними.

Кстати, ондатры завезены на наш континент из Северной Америки. Обычно их рацион состоит из прибрежных растений и мелкой речную живности.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   животные   милота   ондатра   утки   фото   хлеб   
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6  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
хули Вы кря-кря?
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37k
Алексей 15 минут назад
тихо спи... и ушел называется нашел, а вы там и дальше кря-кря...
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2k
lyubov Полчаса назад
Надо же, как на жирную крысу похожа
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4k
Владимир 2 часа назад
в большой семье-клювом не щелкают!
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334
ruslan d 2 часа назад
они вообще наглые , раньше на даче много было )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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