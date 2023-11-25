В Санкт-Петербурге ондатра украла булочку и ловко проплыла между уточками

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Житель Питера кормил уточек, когда из озера выплыла ондатра.
Ондатра выскочила из озера и деловито прошмыгала по берегу. Обнаружив кусочек булочки, который не съели утки, она его схватила и нырнула в воду. Чтобы утки не заметили добычу, ондатра ловки проплыла между ними.
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Кстати, ондатры завезены на наш континент из Северной Америки. Обычно их рацион состоит из прибрежных растений и мелкой речную живности.
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