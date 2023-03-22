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В Дагестане накрыли типографию, печатавшую до миллиарда фальшивых рублей в год

В Дагестане накрыли типографию, печатавшую до миллиарда фальшивых рублей в год

Автор:
22 марта 2023 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дагестан   задержание   типография   фальшивомонетчики   фсб   
4213
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Ребята не мелочились. Суд тоже не будет.

В ФСБ отчитались о пресечении деятельности одной из самых крупных типографий по изготовлению фальшивых денег последнего времени. По предварительным данным, фальшивомонетчики из Дагестана в год изготовляли до миллиарда рублей. Отмечается, что "деньги" печатали только номиналом 5 тысяч рублей.


Проведено 18 обысковых мероприятий по местам жительства членов преступного сообщества на территориях Ростовской области, республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики

В ходе обысков сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых 20 млн поддельных рублей, специальную бумагу, оборудование, клише для изготовления российских рублей, матрицу для изготовления долларов США. Также у фальшивомонетчиков обнаружили более 300 патронов для автомата "Калашникова".


Всем одиннадцати задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершённое организованной группой").

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Метки: видео   дагестан   задержание   типография   фальшивомонетчики   фсб   
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52  комментария
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73k
Доктор Джонс 3 часа назад
"Всем одиннадцати задержанным грозит до 15 лет лишения свободы"...
А раньше за это руки и головы рубили... Гуманисты, пилять...
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2k
ChePaev 12 минут назад
ну а если они там в своем дагестане больше ничего не умеют? чем им заниматься?
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40k
Сергей 45 минут назад
В СССР за это , влепили бы ВМН не раздумывая, и правильно делали.
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958
Голодранец! 47 минут назад
задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 186 УК РФ
а чего не на каторгу?
Они же вероятно чистяка омыли и припрятали не мало... На взятку найдут не фальшивых, лет через 5 выйдут
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4k
Трям 53 минуты назад
Этаж ых нацыанальная волюта для внутренних расчетов ))))
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10k
Zемляк 58 минут назад
Пока чеченцы Россию от гейропы отвоёвывают, даги Россию обдирают.
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−9
Gogola Час назад
Через пол года выпустят по УДО. Проходили
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43k
Валерий Час назад
расплачиваешься в магазине пятитысячной и в душе нехорошо так кошки скребутся--щас скажут что это фальшивка и всё-- приехали, менты, разборки и доказывай что ты не из Дагестана приехал, я обычно пятитысячные на карточку сразу кидаю ибо ну его нафик
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21k
Davy Jones Час назад
А какая все таки в мире несправедливость, бедные дагестанские абреки решили напечатать немного ничем не обеспеченных денег, так чисто на шашлык и коньяк Лезгинка, всего миллиард рублей, и им теперь грозит по 15 лет, а ФРС США на прошлой неделе напечатали 300 миллиардов долларов, таких же ничем не обеспеченных а их даже никто не поругал.
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20k
иванов дмитрий Час назад
Скорее всего вбрасывают в банкоматы , а потом любому из нас может выпасть этот "счастливый билет" (((((
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5k
vasilykopkov Час назад
С советское время за это вышак давали.
И правильно.
Инфляция, подрыв экономики, по сути - экономическая диверсия.
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449
Вася Васильев Час назад
Рубли так себе по качеству.. видно же что бумага и цвет гуляет..
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21k
Davy Jones 2 часа назад
А печатали бы баксы и евро и бывали в недружественные страны никто бы их и не заметил, нет же на рубль потянуло
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
дотаций не хватало?
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162
qewret10 2 часа назад
Как уже надоели такие новости.

Ну да да, 11 абреков в обносках владели и работали в типографии которая печатала до миллиарда рублей в год...
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Подумаешь, извинятся на камеру, да и всё, дальше рукодельничать пойдут. Да и потом, разве там это считается незаконным бизнесом?)
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321
Liberman 2 часа назад
Где,блин, они взяли бумагу для банкнот?????она производится под строжайшим контролем! Это главная защита. т.е. все остальное можно подделать, но не эту бумагу...
Вот теперь должны головы в госзнаке полететь. Ну, в идеале.
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449
Вася Васильев Liberman Час назад
)) как мало вы знаете про бумагу. Это давно не секрет и произвести её можно, а до санкций и привести в страну расходники для производства можно было не сильно сложно.. Вопрос только в сумме стартового капитала. Но с учётом того что производишь деньги ))) Так что самое сложное это наладить сбыт, а наладить производство дело не хитрое.
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5k
alex 2 часа назад
уверен, что дело до суда даже не дойдёт
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115
Серж 2 часа назад
Ничего удивительного с этими чуждыми территориями.
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380
Серега Серж Час назад
А почему ребята с этих "чуждых территорий",воюют за Донбас,за Россию,погибают,становятся инвалидами,получают героев России?Ответь мне умник?
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380
Серега Серж 59 минут назад
Только и можешь,что минус поставить,а ответить нечем.
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31k
АнтонПолднев 3 часа назад
Дебилам нет предела. Понятно, что 5000 быстрее всего даст выхлоп. Но её и быстрее всего спалят. Посмотрите передачу про лучшего фальшивомонетчика СССР. Он говорит "Сотню было проще подделать. Но её проще спалить. Когда приходишь в магазин с трёшкой ни у кого и в мыслях не будет её смотреть. А сотня другое дело". Я не знаю как в больших городах, а у нас каждую 5000 переписывают в тетрадочку. На что расчёт? Дауны.
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449
Вася Васильев GRuslan Час назад
от рюкзака зависит. в коробку от бумаги влезает чуть меньше полтинника
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449
Вася Васильев иванов дмитрий 59 минут назад
Дагестанцы не делают купюры с машиночитаемыми признаками ибо не умеют. Эти фантики с названием банк приколов делали в Москве, а точнее на окраине севера Москвы. пятёрки для банкомата или терминала сделать в сто раз проще и дешевле чем пятёрки для рук.
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10k
Алексей 3 часа назад
Я так и знал,что это не бюджетный распил а всего лишь типография
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