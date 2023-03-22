В Дагестане накрыли типографию, печатавшую до миллиарда фальшивых рублей в год

В ходе обысков сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых 20 млн поддельных рублей, специальную бумагу, оборудование, клише для изготовления российских рублей, матрицу для изготовления долларов США. Также у фальшивомонетчиков обнаружили более 300 патронов для автомата "Калашникова".





Всем одиннадцати задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершённое организованной группой").