В Дагестане накрыли типографию, печатавшую до миллиарда фальшивых рублей в год

Ребята не мелочились. Суд тоже не будет.
В ФСБ отчитались о пресечении деятельности одной из самых крупных типографий по изготовлению фальшивых денег последнего времени. По предварительным данным, фальшивомонетчики из Дагестана в год изготовляли до миллиарда рублей. Отмечается, что "деньги" печатали только номиналом 5 тысяч рублей.
Проведено 18 обысковых мероприятий по местам жительства членов преступного сообщества на территориях Ростовской области, республик Дагестан, Ингушетия и Чеченской Республики
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В ходе обысков сотрудники ФСБ и МВД изъяли у подозреваемых 20 млн поддельных рублей, специальную бумагу, оборудование, клише для изготовления российских рублей, матрицу для изготовления долларов США. Также у фальшивомонетчиков обнаружили более 300 патронов для автомата "Калашникова".
Всем одиннадцати задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершённое организованной группой").
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А раньше за это руки и головы рубили... Гуманисты, пилять...
https://dzen.ru/a/YwC-ZSpIozyhWiExhttps://dzen.ru/a/YwC-ZSpIozyhWiEx почитай, какие раньше были люди, не то что сегодня одни рукопомойники
а чего не на каторгу?
Они же вероятно чистяка омыли и припрятали не мало... На взятку найдут не фальшивых, лет через 5 выйдут
Деньги не смешиваются
И правильно.
Инфляция, подрыв экономики, по сути - экономическая диверсия.
Ну да да, 11 абреков в обносках владели и работали в типографии которая печатала до миллиарда рублей в год...
Вот теперь должны головы в госзнаке полететь. Ну, в идеале.