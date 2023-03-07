Сотрудница полиции успокоила дерзкого подростка

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В Австралии подросток оказывал сопротивление во время задержания, а потом и вовсе плюнул в сотрудницу полиции. Женщина не стала терпеть такого хамства.
Дело бомжа Компота живёт.
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Вы еще не сообразили?
В чем разница и с чего вы решили, что девочке можно плевать в представителя закона?
Тогда какого лешего вы задаете идиотские вопросы, раз сами всё по6имаете?
Всему их учить приходится.