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Сотрудница полиции успокоила дерзкого подростка

Сотрудница полиции успокоила дерзкого подростка

Автор:
07 марта 2023 13:08
Метки: Австралия   видео   задержание   конфликт   подросток   полицейский   полиция   
2572
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1

В Австралии подросток оказывал сопротивление во время задержания, а потом и вовсе плюнул в сотрудницу полиции. Женщина не стала терпеть такого хамства.

Дело бомжа Компота живёт.


Источник:

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Метки: Австралия   видео   задержание   конфликт   подросток   полицейский   полиция   
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39  комментариев
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17k
Алексей Час назад
Ну до Компота ей далеко.........
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16k
Nikita 2 минуты назад
Как отлично подходит под ситуацию...
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5k
Евгений Д 5 минут назад
надо было не ладошкой, а кулаком и потом дубинкой добавить
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2k
Василий Афиногенов 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Yorge Полчаса назад
а был бы он негр или была бы она мужиком,уже бы с говном смешали.
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7k
5 копеек Полчаса назад
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1k
Виктор Глущенко 36 минут назад
Хорошо но мало !
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5k
alex 48 минут назад
молодец
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10k
Сергей 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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MIXALICH PLAY Сергей Полчаса назад
Компотик лучший воспитатель!
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10k
Ф Ив 50 минут назад
Посмотрел я про это событие. Для справки, в Австралии уголовная ответственность наступает с 10 лет, то есть несчастный ребенок возможно еще и получил обвинение за плевок. Но идут дискуссии о том, чтобы повысить порог ответственности до 14 лет. Правозащитники пытаются усмотреть в действиях женщины-полицейской самовольное применение наказания (удар последовал сразу за плевком, плюс ребенок был в наручниках) этого делать нельзя и нужно независимое расследование поступка (ударившей). Те кто защищают ее говорят, что это был "перенаправляющей удар", а это уже правомерное действие.
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GROMOZEKA 50 минут назад
Молодец девочка, только мало дала абуревшему песдюку
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4k
pinbalist Час назад
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74k
Viktor Час назад
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10k
Б.Касторский Час назад
Заметил, что дети и женщины стали очень агрессивными. При том свято веря, что им ничего нельзя сделать. Хамское поведение как норма жизни и это уже не зависит от страны.
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11k
Sasa Час назад
У него явно произошло переоценка ценностей. Вот что животворящий лещ делает!
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Шапкин Час назад
Ногами надо, НОГАМИ!
Всему их учить приходится.
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