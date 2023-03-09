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Задержание неадекватного мужчины с ножом

Задержание неадекватного мужчины с ножом

Автор:
09 марта 2023 08:25
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Россия   видео   задержание   люди   неадеват   
657
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Сотрудники ГИБДД до последнего пытались спасти мужчину от лишних дырок на теле, но гражданин оказался слишком упёртым.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.


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Метки: ДПС   Россия   видео   задержание   люди   неадеват   
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9  комментариев
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4k
pinbalist 42 минуты назад
ауе - это призыв стрелять в голову говорящему.
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628
Николай 11 минут назад
в америке завалили бы сразу же, засадив в тушку дебила всю обойму, а наши гуманные...
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37k
Александр 13 минут назад
Вот это единственный момент, когда я хочу, чтоб у нас было как в США. У нас сейчас этот биомусор вылечат, откормят, подержат на казенных харчах лет 5, если не меньше, а потом выпустят и это говно продолжит портить жизнь людям. В США он бы уже стал решетм...
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
нарушение солевого баланса? или кислотного?
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73k
Доктор Джонс Полчаса назад
Гуманисты...
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3k
lekha-fil 36 минут назад
Неумелые и ссыкливые мусора.
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22k
ЦСКА 38 минут назад
Интересно, ДПСник в кость попал? Какую нашивку кретину на футболку лепить?

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724
GoInDown 40 минут назад
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