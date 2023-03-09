Задержание неадекватного мужчины с ножом

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Сотрудники ГИБДД до последнего пытались спасти мужчину от лишних дырок на теле, но гражданин оказался слишком упёртым.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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