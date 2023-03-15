Американец воспользовался невнимательностью конвоиров и сбежал из зала суда

19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной

Неудачная попытка побега заключенного из зала суда

Встреча охотника с любопытным животным

Невероятно везучий олень

Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива

В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу