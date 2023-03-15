Американец воспользовался невнимательностью конвоиров и сбежал из зала суда

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В американском штате Орегон обвиняемый в убийстве мужчина сбежал из зала суда. Беглец дождался, пока с него снимут наручники и выскочил в коридор, а затем и на улицу.
Впрочем, на свободе он пробыл недолго. Мужчину нашли в квартире несколько часов спустя. "Гений" прятался в шкафу.
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