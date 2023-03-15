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Американец воспользовался невнимательностью конвоиров и сбежал из зала суда

Американец воспользовался невнимательностью конвоиров и сбежал из зала суда

Автор:
15 марта 2023 08:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   задержание   побег   суд   
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В американском штате Орегон обвиняемый в убийстве мужчина сбежал из зала суда. Беглец дождался, пока с него снимут наручники и выскочил в коридор, а затем и на улицу.

Впрочем, на свободе он пробыл недолго. Мужчину нашли в квартире несколько часов спустя. "Гений" прятался в шкафу.


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Метки: США   в мире   видео   задержание   побег   суд   
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Viktor 22 минуты назад
Как нельзя к месту цитата покойного Михал Николаича!
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Алексей Гулевич 9 минут назад
одни гении упустили другого гения
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Alex 13 минут назад
Лошары
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homerchik 16 минут назад
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