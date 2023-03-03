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Наркоторговец попытался избавиться от улик оригинальным образом

Наркоторговец попытался избавиться от улик оригинальным образом

Автор:
03 марта 2023 08:45
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   видео   задержание   криминал   наркотики   наркоторговец   полтава   торговец наркотиками   
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В Полтаве к торговцу наркотиками нагрянули в гости сотрудники полиции. Парень, недолго думая, решил избавиться от товара. Он скинул часть своих запасов с балкона.

Попытка избавиться от улик попала на видео.

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Метки: Украина   видео   задержание   криминал   наркотики   наркоторговец   полтава   торговец наркотиками   
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6  комментариев
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10k
Игорь Час назад
это многое объясняет
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4k
Peter Griffin 20 минут назад
А ведь мог просто заявить,что является официальным поставщиком клоунского двора)
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98k
parallax 20 минут назад
К Кокаинскому чому не нагрянули?
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320
ruslan d Полчаса назад
Ох , сколько травушки
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4k
Григорий 53 минуты назад
с зелебобой не делились вот и поплатились.
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21k
ЦСКА 55 минут назад
Приняли за то что пыхал и шмыгал без зелебобы!
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Себастьян Перейра

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