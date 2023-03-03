Наркоторговец попытался избавиться от улик оригинальным образом

468
1
1
В Полтаве к торговцу наркотиками нагрянули в гости сотрудники полиции. Парень, недолго думая, решил избавиться от товара. Он скинул часть своих запасов с балкона.
Попытка избавиться от улик попала на видео.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину
- Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева
- Попытка парня скрыть запасы травки от полицейских с треском провалилась
- Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом
- Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции
Новости партнёров
реклама