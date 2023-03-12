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Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте

Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте

Автор:
12 марта 2023 11:12
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   видео   зеркало   лифт   предчувствие   фото   
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В Москве жительница дома в Домодедово решила не спускаться на лифте и спасла себя от страшного.

Женщина была удивлена громким скрежетом лифта, когда он спускался на этаж, в результате она не стала заходить и просто отправила его вверх.

На видеозаписи видно, что кабина лифта обо что-то ударилась во время движения и и зеркала разбились вдребезги.

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Метки: Жизнь   видео   зеркало   лифт   предчувствие   фото   
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13  комментариев
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2k
Lexx 2 часа назад
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33k
ACU900 Полчаса назад
Анекдот:
100-й этаж небоскреба. Мужик у лифта читает:
"Вход в шахту лифта опасен. В экстренных случаях снимите трубку в кабине лифта". Заходит в лифт. Хочет спуститься вниз, но лифт начинает падать. Мужик в темпе снимает трубку.
Раздается голос из трубки:
-Алло, МОРГ слушает.
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6k
Алекс Крайчек Полчаса назад
Похоже, она прокляла лифт....
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6k
heta 36 минут назад
Может лифт споткнулся об лифтёра? Современные лифты в обычном рабочем режиме невозможно отправить без нагрузки. Так что странно, что она смогла его куда то отправить.
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14k
Кот Скрипалей 44 минуты назад
Аж грыжа межпозвоночная заболела.
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7k
SandMANn 44 минуты назад
Надежно & быстро & без попутчиков & знергонезависимый + адреналиновый кайф


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76
Doctor Tod Час назад
Удврилась во время движения? По ходу она просто упала...
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11k
kaboza Час назад
продолжение плз с нагибату
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1k
Фидель Час назад
Старая хулиганка нажала кнопку , вышла и смотрела что будет)))
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
молодец . другая бы поперлась в лифт несмотря ни на что .
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