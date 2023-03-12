Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте

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В Москве жительница дома в Домодедово решила не спускаться на лифте и спасла себя от страшного.
Женщина была удивлена громким скрежетом лифта, когда он спускался на этаж, в результате она не стала заходить и просто отправила его вверх.
На видеозаписи видно, что кабина лифта обо что-то ударилась во время движения и и зеркала разбились вдребезги.
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100-й этаж небоскреба. Мужик у лифта читает:
"Вход в шахту лифта опасен. В экстренных случаях снимите трубку в кабине лифта". Заходит в лифт. Хочет спуститься вниз, но лифт начинает падать. Мужик в темпе снимает трубку.
Раздается голос из трубки:
-Алло, МОРГ слушает.