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Самые искренние эмоции: прыжок с&nbsp;банджи

Самые искренние эмоции: прыжок с банджи

Автор:
29 апреля 2022 11:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   банджи   видео   прыжок   фото   эксрим   
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Случайный прохожий записал на видео любителя экстремального отдыха, который не сдерживал своим эмоции во время прыжка с банджи.

Крики этого парня могут выбить даже самые прочные барабанные перепонки)

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   банджи   видео   прыжок   фото   эксрим   
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3  комментария
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15k
seller-k 48 минут назад
Не забыть.
Ссылка youtu.be
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24k
SerGProS Полчаса назад
Ну вот, и от запора мужик избавился
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3k
Veprь в напряге Час назад
Ожидал прекращения «надрыва» после «ушибался». Пшик, а жаль…
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Alorous

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