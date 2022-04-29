Самые искренние эмоции: прыжок с банджи

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Случайный прохожий записал на видео любителя экстремального отдыха, который не сдерживал своим эмоции во время прыжка с банджи.
Крики этого парня могут выбить даже самые прочные барабанные перепонки)
Источник:
АНТИФИШКИ
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