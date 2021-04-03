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Как украинская молодежь борется с мошенниками

Как украинская молодежь борется с мошенниками (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 10:14
Сообщество : Мошенничество
Метки: Украина   видео   драка   жизнь   молодежь   мошененики   фото   
382
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Парни решили бороться с мошенниками, которые ходят по квартирам пенсионеров и впаривают пылесосы в кредит, замену окон, счетчиков и прочий хлам.

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Метки: Украина   видео   драка   жизнь   молодежь   мошененики   фото   
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18  комментариев
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13k
aalexey3 48 минут назад
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2k
Mellivora 8 минут назад
Так у нас та же история. Ходят? Ходят. И может даже их с лестницы спускают.
Коммивояжеры по заграничному.
Недоработка внутренних органов и законодателей.
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3k
Едондер пуп Mellivora 3 минуты назад
А что в сюжете вообще украинского? Только место события? Так это со слов))
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4k
tamin 12 минут назад
90-е. А у нас решается проще. Менты и осуществление деятельности ....без кассового аппарата, разрешений и.т.д.. ох там штрафы будут...до конца жизни платить.
Отвлеченно. Я тут подумал и не смог вспомнить, когда последний раз приходили. Раньше иегова, картошка, кирпич, соц опросы, ещё что-то....лет наверное 10 не слышал о них
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13k
aalexey3 tamin 9 минут назад
Разрешите уточнить, где это у Вас? Как старший по подъезду интересуюсь.
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46k
noName Полчаса назад
Хотелось бы сказать,что это просто продавцы и они продают товар,но нет!Этих уродов учат как втереться в доверие,как разговаривать с пенсионерами что б они последние деньги отдали и эти уроды всё отлично понимают.Самосуд-это конечно плохо,но поступил бы так же!!!
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151
робт Полчаса назад
хм
что имеем в итоге...
регик вышел из своей квартиры, чем полностью себя идентифицировал

со временем пинать и резать будут уже его, а с учетом жития всего то на 2м этаже, достаточно разбить окна и закидать квартиру зажигалками, что вна Дуркаине вполне обычное событие
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2k
VikaR Полчаса назад
Украинская? Говорят по-русски же.
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102
Evgenij VikaR 10 минут назад
Да там большая часть по-русски разговаривает, ещё часть на суржике, и совсем малая - на том что считается конкретно украинским языком. Красивым, кстати.
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2k
vussia urrus 44 минуты назад
Хотели в европу а попали в 90е
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3k
ezhik vussia urrus Полминуты назад
облапошат твоих дедушку или бабушку (не желаю этого ни в коем случае!) что потом скажешь?
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3k
Димка Смола/67 54 минуты назад
Сразу видно ЕВРОПА!!!
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3k
Борис Карабанов 59 минут назад
Ну, если там власть меняют по требованию беснующейся толпы "скакунов", то частный самосуд для этой страны вообще обыденное дело. За георгиевскую ленточку могут и ребёнка избить.
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310
andrey Борис Карабанов 48 минут назад
За власовскую тряпку нужно не бить,нужно садить лет на 5-ть!
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3k
rutt andrey 40 минут назад
Ты дурак и тварь. За такие слова тебя нужно без суда и растрелять.
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310
andrey rutt Полчаса назад
Очередной уколотый раша тв ? Медицина в вашем случае бессильна !
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3k
ezhik Борис Карабанов 3 минуты назад
а ты сиди и спокойно смотри как будто этого вокруг тебя не существует...или только в Украине разводят пенсионеров?
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3k
rutt andrey Минуту назад
Ты просто никчёмность осознающая, что на фоне людей прославивших Георгиевскую ленту, ты даже не человек, так недорозумение . А то, что тебя так от неё корёжет, ещё раз это доказывает.
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