Как украинская молодежь борется с мошенниками

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Парни решили бороться с мошенниками, которые ходят по квартирам пенсионеров и впаривают пылесосы в кредит, замену окон, счетчиков и прочий хлам.
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Коммивояжеры по заграничному.
Недоработка внутренних органов и законодателей.
Отвлеченно. Я тут подумал и не смог вспомнить, когда последний раз приходили. Раньше иегова, картошка, кирпич, соц опросы, ещё что-то....лет наверное 10 не слышал о них
регик вышел из своей квартиры, чем полностью себя идентифицировал
со временем пинать и резать будут уже его, а с учетом жития всего то на 2м этаже, достаточно разбить окна и закидать квартиру зажигалками, что вна Дуркаине вполне обычное событие