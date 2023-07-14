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Очень тяжелый день у девушки из Кирова

Очень тяжелый день у девушки из Кирова

Автор:
14 июля 2023 10:29
Метки: Видео   Киров   Тяжелый день   зеркало   лифт   психанула   фото   
2530
1
1

Она с кем-то поссорилась и выместила всю злость на зеркале в лифте дома на улице Потребкооперации. Теперь зеркала больше нет.

У жильцов дома три вопроса — у кого она была в гостях, кто будет убирать и кто будет оплачивать новое зеркало.

Психанула.

Источник:

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Метки: Видео   Киров   Тяжелый день   зеркало   лифт   психанула   фото   
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25  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
Думаю, что найти у кого она была в гостях вопрос недолгого времени - фото распечатывается, в подъезде проходится каждая квартира (причём первый этаж можно пропустить) и узнают её. Другой вопрос, будут ли официально запускать это дело.
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22
Verter 16 минут назад
23 лет подождали что-бы здесь выложить?
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15k
banzai7 Полчаса назад
Истеричка
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−1
Бог banzai7 18 минут назад
ей можно
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
А че не об угол дома шарахнула своей тупой башкой?!
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−1
Бог Лесли 🥰 17 минут назад
можно и твоей
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4k
Наталья 41 минуту назад
С мамой, наверно, рамсанула(
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5k
Нуи Хусим 48 минут назад
Да ничего она не посорилась, а "уронила сосиску"! Это же такое важное событие!
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3k
Walther 48 минут назад
Первый раз свою рожу увидела без фильтров в телефоне!
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648
cdzpm 49 минут назад
Видимо мама не дала карманных денег... :))
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4k
Дмитрий Круглов 57 минут назад
Если она готова починить зеркало, когда успокоится, то думаю ее можно простить.
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6k
vasilykopkov Час назад
7 лет несчастья этой козе...
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3k
дед Сергей Час назад
надо что бы в таких случаях с потолка ведро дегтя выливалось и мешок перьев высыпался.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Кол - бензин - аул!
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29k
Serg2001 Час назад
Среди девочек тоже встречаются быдлы...) ... Хотя тут, как мне кажется, больше несчастный случай... Не ожидала она, что зеркало так легко улетит.
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31k
Григорий Час назад
Дура, конечно, клиническая. Но насрать в руки установщикам зеркала! Воткнуть стекло к стене с зазором, чтобы оно от любого тычка сломалось, это надо ж додуматься
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6k
Кирилл 2 часа назад
Дерьмо случается
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"Теперь зеркала больше нет". (с) Какая трагическая история. Помянем зеркало, камрады.)))
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
ПМС...
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