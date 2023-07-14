Очень тяжелый день у девушки из Кирова

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Она с кем-то поссорилась и выместила всю злость на зеркале в лифте дома на улице Потребкооперации. Теперь зеркала больше нет.
У жильцов дома три вопроса — у кого она была в гостях, кто будет убирать и кто будет оплачивать новое зеркало.
Психанула.
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