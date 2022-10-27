Отец года: мужик пытался научить сына вандализму, но у него не получилось

В одном из российских городов (в каком именно не сообщается) батя зашёл в лифт со своим сыном. Тут внимание папаши привлекло зеркало. Он решил, что его срочно надо отодрать. При этом отец призвал сына смотреть, как это делать. Мальчик сначала заинтересовался, а потом сказал, что ничего не получится. Батя был уверен, что сможет оторвать зеркало, но то лопнуло. Осколки чуть не попали в ребёнка, но он вовремя отпрянул.