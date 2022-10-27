Отец года: мужик пытался научить сына вандализму, но у него не получилось

Батя зашёл с маленьким сыном в лифт и пытался оторвать зеркало. Мальчик сначала заинтересовался действиями папы, а потом заявил, что ничего из этого не выйдет. Однако батя не послушался отпрыска и продолжил ломать зеркало. После натиска мужика зеркало лопнуло, чуть не попав в лицо ребёнку.
В одном из российских городов (в каком именно не сообщается) батя зашёл в лифт со своим сыном. Тут внимание папаши привлекло зеркало. Он решил, что его срочно надо отодрать. При этом отец призвал сына смотреть, как это делать. Мальчик сначала заинтересовался, а потом сказал, что ничего не получится. Батя был уверен, что сможет оторвать зеркало, но то лопнуло. Осколки чуть не попали в ребёнка, но он вовремя отпрянул.
После этого батя спокойно вышел из лифта. Надеемся, мать мальчика увидела это и уже провела беседу с сыном и его отцом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира
- "Это их признанные права, а вам это не нравится!": министр по вопросам равноправия Испании призвала узаконить педофилию
- В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками
- Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли
- Пьяные жители Санкт-Петербурга устроили погром в лифте
Зря не сообщается. В идеале, полный адрес и данные этого дебила выложить. Может другие задумаются.
1) https://click-or-die.ru/2020/03/muzhik-hotel-ukrast-zerkalo-iz-lifta-na-glazah-u-syna-poluchilos-samoe-zhalkoe-video-dnya/https://click-or-die.ru/2020/03/muzhik-hotel-ukrast-zerkalo-iz-lifta-na-glazah-u-syna-poluchilos-samoe-zhalkoe-video-dnya/
2)
Чем наголову опнутый папаша.
А вот если бы можно было бы лишать род.прав за обучение противоправному поведению, да + выселение из дома...
===
Надеюсь, беседу (и не только беседу) проведут и правоохранители.