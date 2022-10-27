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Отец года: мужик пытался научить сына вандализму, но у него не получилось

Отец года: мужик пытался научить сына вандализму, но у него не получилось

Автор:
27 октября 2022 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Батя   вандализм   видео   дети   зеркало   интересное   лифт   ужас   фото   
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Батя зашёл с маленьким сыном в лифт и пытался оторвать зеркало. Мальчик сначала заинтересовался действиями папы, а потом заявил, что ничего из этого не выйдет. Однако батя не послушался отпрыска и продолжил ломать зеркало. После натиска мужика зеркало лопнуло, чуть не попав в лицо ребёнку.

В одном из российских городов (в каком именно не сообщается) батя зашёл в лифт со своим сыном. Тут внимание папаши привлекло зеркало. Он решил, что его срочно надо отодрать. При этом отец призвал сына смотреть, как это делать. Мальчик сначала заинтересовался, а потом сказал, что ничего не получится. Батя был уверен, что сможет оторвать зеркало, но то лопнуло. Осколки чуть не попали в ребёнка, но он вовремя отпрянул.

После этого батя спокойно вышел из лифта. Надеемся, мать мальчика увидела это и уже провела беседу с сыном и его отцом.

Источник:

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Метки: Батя   вандализм   видео   дети   зеркало   интересное   лифт   ужас   фото   
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27  комментариев
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26k
Киры4 53 минуты назад
Беседы с этим дэбилом уже поздно проводить, а мелкого ещё можно вразумить.
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7k
vitenok Минуту назад
Всё- таки русский, это не нация. Су.ка, это такое состояние души. Никому нас не понять. Вот спроси этого ..удака - зачем? Душа просила...
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8k
Trenzel2003 4 минуты назад
Надеюсь папочка попал на крупный штраф и серьезные разговоры с соседями.
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28k
Григорий 5 минут назад
Это еще и размножается
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35k
turyst 5 минут назад
Он учил не вандализму, а воровству!
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222
Чистый бес 8 минут назад
Походу показывал как меняется отражение при искривлении зеркала, но перестарался, что, впрочем, не снимает с него ответственности за порчу общедомового имущества. Итого в остатке: показал сыну оптический эффект и как поступают "настоящие мужчины" при возникновении трудностей - сбегают
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1k
Аарон Чупа 9 минут назад
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2k
Vadim Balabanov 17 минут назад
У пацана мозгов поболе будет.
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9k
Игорь 17 минут назад
да мать такая же наверное
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591
Станислав Черепович 18 минут назад
А потом из-за таких морозот, ЖКС помоями поливают.
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1k
Нудник Шпилкес 20 минут назад
надеюсь он прославился в домовом чатике)))
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2k
Lovels Travel 23 минуты назад
"В одном из российских городов (в каком именно не сообщается)"

Зря не сообщается. В идеале, полный адрес и данные этого дебила выложить. Может другие задумаются.
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8k
Shtoppi Полчаса назад
На свете нет дебила "краше",
Чем наголову опнутый папаша.
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20k
ЦСКА Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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49k
dima423 40 минут назад
вот тварь, сам говно и ребенка еще таким же говном делает
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28k
Levyathan 41 минуту назад
Жирного ублюдка уже не перевоспитать. Это менталитет такой. Жалко, что сына растит так же. А по записи, разве привлечь его не выйдет к ответственности.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
"Надеемся, мать мальчика увидела это и уже провела беседу с сыном и его отцом".
===
Надеюсь, беседу (и не только беседу) проведут и правоохранители.
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7k
GROMOZEKA 45 минут назад
Надеюсь, что это видео посмотрят жители дома и жирного борова будет ждать достойная кара
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8k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Преемственность поколений - это святое! Понимать надо.
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6k
workmen77 52 минуты назад
Бл*ть, вот дурак!
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2k
Алекс Чебурашкин 55 минут назад
тупое животное!
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