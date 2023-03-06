FISHKINET
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах... "С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы "С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом имидже и теперь его просто не узнать Боже! Верните перья!: Киркоров появился на телевидении в новом... И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с суицидальными мыслями не умирать просто так И сразу как-то расхотелось: психотерапевт предложил парню с... Демотиваторы: челябинский кальян, маракасы счастья и коты Демотиваторы: челябинский кальян, маракасы счастья и коты Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР В Уфе сотрудница Wildberries избила грабителя за кражу телефона В Уфе сотрудница Wildberries избила грабителя за кражу телефона Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки 17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут поразить по-настоящему 17 интересных и жутких изображений и фактов, которые могут... Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага Louis Vuitton попал в очередной скандал, не угадав с цветом флага Если бы Владимир Путин встретил Чебурашку Если бы Владимир Путин встретил Чебурашку Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Я русский!!!⁠⁠ Я русский!!!⁠⁠ Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта Киевская эскортница получила орден «За содействие военной разведке» и сразу попала на "Миротворец" Киевская эскортница получила орден «За содействие военной... На заводе в подмосковье прогремел взрыв На заводе в подмосковье прогремел взрыв Мама всегда придёт на помощь Мама всегда придёт на помощь Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала Самые несуразные смерти венценосных особей мужского пола средневековой Франции⁠⁠ Самые несуразные смерти венценосных особей мужского пола...
Главная > Видео
Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала

Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала

Автор:
06 марта 2023 12:32
Метки: видео   грешник   конфликт   повезло   скейтер   удар   
2611
1
1

Во время словесной перепалки с мужчиной скейтер попытался ударить его. Однако приятель мужчины вовремя перехватил кулак подростка.

По некоторым данным, мужчины были уличными проповедниками. Забавное наблюдение: перехвативший в полёте кулак стоял в кофте «покайся грешник».


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   грешник   конфликт   повезло   скейтер   удар   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 2 часа назад
Просто перехватить удар-это слишком мало, Ифантильного дегенерата надо было наказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
32k
Юр21 Минуту назад
А мелкий подленький, мужик отвернулся - мелкий попытался ударить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 19 минут назад
Даже боюсь вспомнить сколько лет этому видео
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GROMOZEKA Полчаса назад
Вот же гнида рыжая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
zolotoman Час назад
это очень старый баян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 Час назад
"Вот бы был у меня братан -
Не какой-то братишка сраный,
А чтобы звали его Вован,
И Вован этот был тот самый."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
parallax Час назад
Видео хоть и старое, но доброе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Час назад
Этому видео сколько лет то? Мужик, охранник не дал подраться одному из клоунов. Так было написано года два назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

713168



Другие посты автора
Популярное
Пресс-секретарь Байдена открыла для мира и для себя Российскую народную республику
Пресс-секретарь Байдена открыла для мира и для себя Российскую народную республику
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта
Набирающие популярность
"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки
"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать...
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
Как изменились континенты Земли за последние 100 млн лет
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Когда у тебя отбирают заначку

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#отдых#Россия#природа#интересное#машина#девушки#путешествия
#Юмор#картинки#животные#СССР#забавно#США#авария#путешествие#дтп#соцсети
#люди#Прикол#интересно#Приколы#факты#Фотографии#красота#отпуск#позитив#Жизнь
Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) Учёные создали робота, способного печатать клетки на органах внутри тела (видео) Девушка пожалела, что ударила парня Девушка пожалела, что ударила парня Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Драка с неожиданным финалом Драка с неожиданным финалом Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Агрессор не ожидал, что получит отпор Агрессор не ожидал, что получит отпор

На что жалуетесь?

Вернуться