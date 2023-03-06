Отличная реакция мужчины уберегла его товарища от фингала

2611
1
1
Во время словесной перепалки с мужчиной скейтер попытался ударить его. Однако приятель мужчины вовремя перехватил кулак подростка.
По некоторым данным, мужчины были уличными проповедниками. Забавное наблюдение: перехвативший в полёте кулак стоял в кофте «покайся грешник».
Источник:
Ссылки по теме:
- Драка с неожиданным финалом
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- Двое пьяных парней прицепились к бойцу
- Девушка пожалела, что ударила парня
- Агрессор не ожидал, что получит отпор
Новости партнёров
А то выглядит как кража чужого (древнего) контента с целью хайпа.
Не какой-то братишка сраный,
А чтобы звали его Вован,
И Вован этот был тот самый."