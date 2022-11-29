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Агрессор не ожидал, что получит отпор

Агрессор не ожидал, что получит отпор

Автор:
29 ноября 2022 09:53
Метки: видео   драка   конфликт   люди   удар   фейл   
825
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1
Агрессивно настроенный мужчина решил разобраться со своим оппонентом. Однако он недооценил своего соперника.
Словесная перепалка с унизительным для одного из участников финалом.

Источник:

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Метки: видео   драка   конфликт   люди   удар   фейл   
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18  комментариев
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9k
Игорь 55 минут назад
зато как бодро выскочил - фак, фак.......
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26k
Киры4 Полчаса назад
Сразу видно, дружные соседи)
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2k
Ал Полчаса назад
Деда пинать особого ума и силы иметь не надо!
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89k
parallax 58 минут назад
Лысый мог бы успешно подрабатывать в качестве боксёрской груши.
Она тоже сдачи не даёт.
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6k
rutt 59 минут назад
Побил дедушку. Какой молодец
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13k
Александр Час назад
Профессиональный рыбак! Столько лещей поймал!
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8k
Борис Карабанов Час назад
Дикость какая. Дикая страна, дикий народ, дикие нравы.
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12k
Мистер Фикс Час назад
Что-то как-то театрально слишком
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38
Константин Час назад
На словах он Лев Толстой, а на деле...не боксер)))
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Mixalych Час назад
Очень мило и по доброму навешал тумаков. Агрессор должен быть ему благодарен
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Frank Borman Час назад
Это Британия. Бритомрази, за редким исключением, не умеют драться.
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