Агрессор не ожидал, что получит отпор

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Агрессивно настроенный мужчина решил разобраться со своим оппонентом. Однако он недооценил своего соперника.
Словесная перепалка с унизительным для одного из участников финалом.
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Она тоже сдачи не даёт.