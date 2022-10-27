Девушка пожалела, что ударила парня

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На видео попал финал словесной перепалки девушки и молодого человека. Героиня ролика несколько раз оскорбила парня по имени Олег, а затем, услышав неприятные слова в свой адрес, решила на него напасть.
Предыстория конфликта неизвестна, однако знакомые Олега говорят в видео, что ему не стоило провоцировать девушку.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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