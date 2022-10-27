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Девушка пожалела, что ударила парня

Девушка пожалела, что ударила парня

Автор:
27 октября 2022 08:19
Метки: Девушка   видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
918
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На видео попал финал словесной перепалки девушки и молодого человека. Героиня ролика несколько раз оскорбила парня по имени Олег, а затем, услышав неприятные слова в свой адрес, решила на него напасть.
Предыстория конфликта неизвестна, однако знакомые Олега говорят в видео, что ему не стоило провоцировать девушку.

Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
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27  комментариев
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15k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
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Совранский Минуту назад
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2k
Владимир 11 минут назад
Вот что плюха животворящая делает.
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174
zahar 11 минут назад
Кукушка сразу на место встала !!!...бывшей раньше пока не пробьешь не успокаивалась
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387k
Алексей 14 минут назад
за то мозги сразу заработали
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6k
Allmaster 17 минут назад
Не кулаком махнул, а пощечину вернул.
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7k
GROMOZEKA Полчаса назад
Я в немецком не силен, но она вроде про его маму чего то там гавкала.
За одно это ей леща надо было дать.
К слову после плюхи она хлеборезку прикрыла
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49k
dima423 Полчаса назад
Олежка красава прям)
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22k
СергейПименов Полчаса назад
Как ныне сбирается парень Олег дать мзды неразумной junge Frau.
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Не гарантирую, но мне показалось, что эта швабра долго говорила что то про маму Олега. Вряд ли что то хорошее, за что и опиZZдюлилась.
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42
Human110 38 минут назад
Рождение мифа о "миллионах отпизженных немках".
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1k
Fiverknot 38 минут назад
Немецкая овчарка что-то сказала про маму и полезла драться? Лещ оказался крайне хорошим успокоительным, вы только посмотрите как она моментально успокоилась и замолчала.
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1k
kamakristall 39 минут назад
Олеги они такие)))
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42k
Per aspĕra ad astra 44 минуты назад
Эта фашистская подстилка получила по щам от Русского Мужика заслуженно!
Некоторые её слова по-немецки против русских понятны.
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 45 минут назад
Вот что пизzdюлиnа делает и сучка сразу пришла в себя
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3k
Григорий 46 минут назад
она моментально загрузилась в реальность! прям осознала что то! целебная оплеуха!
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9k
SSD 47 минут назад
Кулаком то зачем? Подзатыльника бы хватило...
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3k
pinbalist 50 минут назад
ХЗ что там за предыстория, но затрещина смачная.
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