Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина

FISHKINET
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото) Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото) ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Академик Зверев — о вероятной причине болезни Жириновского Академик Зверев — о вероятной причине болезни Жириновского В Воронеже двое мужчин обчистили банкомат на 4.5 млн у всех на виду В Воронеже двое мужчин обчистили банкомат на 4.5 млн у всех на виду Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х «Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул 30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире 30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире Убрать пень с участка можно за 3 минуты Убрать пень с участка можно за 3 минуты Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост Куда же все так пристально смотрят? Зависти сильной пост Калейдоскоп позитива. Выпуск 91 Калейдоскоп позитива. Выпуск 91 Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и напал на сотрудников с ножом Мигрант пришел заполнять документы для разрешения на работу и... Прикольнёмся? Прикольнёмся? Появились подробности разбойного нападения на магазин в подмосковной Истре Появились подробности разбойного нападения на магазин в... Конструктивная критика от эксперта Конструктивная критика от эксперта Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство Борьба с гигантской сосулькой пошла не по плану Борьба с гигантской сосулькой пошла не по плану На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ...
Главная > Видео 
Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина

Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 08:18
Метки: видео   владимирская область   конфликт   негатив   нокаут   очередь   собинка   удар   
507
1
1
В городе Собинка в одном из магазинов «Пятёрочка» произошел конфликт двух покупателей возле кассы. Во время словесной перепалки один из мужчин неожиданно отправил другого в нокаут.
Мужчина одним ударом отправил покупателя в нокаут, а затем перевернул его. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   владимирская область   конфликт   негатив   нокаут   очередь   собинка   удар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Жан Плов Лагман 53 минуты назад
Да вижу я...Вижу !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Роман Бумеров 7 минут назад
Лезло говно без очереди. Да еще и с претензиями, судя по всему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
AndreyOnovamnado 11 минут назад
Такое падение опасно, можно сломать основание черепа, или вообще отойти в мир иной.

Хорошо если оппонент просто вырубился и ушибся. В противном случае можно поднять срок, на ровном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
СпящийКрасавец 14 минут назад
Так а что жертва хотела то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 20 минут назад
Надо же, какой короткий сюжет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ма-С 21 минуту назад
устал чурбаноид просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie Полчаса назад
С начала был свет а потом , вдруг, наступила темнота...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman Полчаса назад
- Алё, полиция! Тут гражданин алкогольные напитки употребляет прямо в магазине и пристаёт к окружающим.
- Вот когда его убьют, тогда и звоните!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Неадекватный мужчина попытался ночью вломиться в суши-бар Неадекватный мужчина попытался ночью вломиться в суши-бар Буйного искателя приключений отправили в нокаут Буйного искателя приключений отправили в нокаут Конфликт пьяного водителя с инспектором ДПС Конфликт пьяного водителя с инспектором ДПС Отрезвляющий удар Отрезвляющий удар В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

907708



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
«Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х
4
75
«Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х
Набирающие популярность
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
0
33
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
Ресторанный критик убил и съел сокурсницу
0
11
Ресторанный критик убил и съел сокурсницу
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото)
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ватермарк#история#дтп#подборка#авто аварии#кот#в мире#дети
#интересно#прикол#животные#Приколы#картинки#аварии#автомир#Жизнь#новости#позитив
#Юмор#интересное#люди#автомобили#СССР#кино#Россия#Ynews#Москва#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться