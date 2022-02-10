Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина

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В городе Собинка в одном из магазинов «Пятёрочка» произошел конфликт двух покупателей возле кассы. Во время словесной перепалки один из мужчин неожиданно отправил другого в нокаут.
Мужчина одним ударом отправил покупателя в нокаут, а затем перевернул его. В видео присутствует ненормативная лексика.
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