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"Ты предатель. Ублюдок!": в Пермском крае учительница обвинила восьмиклассника в отсутствии патриотизма

"Ты предатель. Ублюдок!": в Пермском крае учительница обвинила восьмиклассника в отсутствии патриотизма

Автор:
02 марта 2023 07:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   интересное   оскорбления   ученик   учитель   фото   школа   
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Учительница Сылвенской школы в Пермском крае публично отчитывала и оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление в честь 23 февраля. Женщина назвала парня ублюдком, предателем и предложила "пустить пулю в висок, как в Украине".

В сети появилось видео, на котором слышно, как Александра Федурина публично оскорбляла восьмиклассника. Оказалось, парень просто опоздал на выступление в честь 23 февраля.

Женщина обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в школу. Парень проявил сдержанность и просто молчал, слушая оскорбления.

Недовольная учительница совсем не стеснялась в выражениях:

Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу «как» — ублюдок, и все. Вы должны были встать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящён? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль, — сказала она.

В конце свой речи учительница и вовсе заявила, что мальчику нужно "пустить пулю в висок, как в Украине". По словам односельчан, подросток является примерным учеником, он получает отметки "хорошо" и "отлично".

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Метки: видео   интересное   оскорбления   ученик   учитель   фото   школа   
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22  комментария
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3k
Наблюдатель Час назад
Как обычно нет начала истории... училка конечно переборщила, но посмотрите на надменный вид этого пиз..юка, руки в карманах и взгляд аля иди на х... Не известно, что он ей за кадром сказал, до включения камеры...
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64k
doker 6 минут назад
Патриотизм - это любовь к своей Родине, а не ненависть к другим.
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9k
Александр 11 минут назад
Покемонка опять накидывает.
Страна большая, всякое случается. У нас вот на улице собака соседа наклала прямо на тратуаре, а он за ней не убрал, вот же ужос-ужос. Покемонка, куда тебе писать о таких событиях?

Я к чему. От подобных постов у малолетних дебилов сложится впечатление, что вот они какие патриоты плохие и тёмные. На то у аффтарки расчёт.
У малого в школе несколько десятиклассников отказались маршировать на каком-то мероприятии из политических убеждений.
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53k
Олег 22 минуты назад
Всё правильно сказала. Если ублюдок хорошие оценки получает, то это не компенсирует его ублюдочность. Руки из карманов-бы хватило ума вытащить...
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8k
shimpansky Полчаса назад
история циклична...
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12k
harlamov Полчаса назад
Быдло обыкновенное.
Разве это учитель?
Учитель должен развивать детей, прививать им в том числе и патриотизм. Быть педагогом, наставником. А это просто дрессированная хабалка, сидящая на бюджетных деньгах и боящаяся их потерять. Отрабатывает патриотическую повесточку, а на учеников ей плевать.
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21k
ЦСКА Полчаса назад
На сегодняшний день, Система образования России-это полная клоака! А Государственние бюджетные общеобразовательные учреждения-места времяпрепровождения досовершеннолетних, избалованных и в край оборзевших индивидумов, и "педагогов", которые не пригодились в элитных и частных "храмах науки"!
На видео: Доведенный до звериного облика, низкой зарплатой и невыносимыми условиями работы плохой педагог, срывается на невоспитанную, наглую, зажравшуюся бестолочь!
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1k
Шапкин 36 минут назад
"... в Украине".
Патриотка херова...
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51
Аврашалом Маркович 40 минут назад
Молодец учитель, отработала на сто баллов из ста. Теперь у этих учеников слова "патриотизм" и "23 февраля" будет ассоциироваться с этой замечательной женщиной. Такие как она не понимают, что упустили подрастающее поколение навсегда и все их воззвания к патриотизму вызывают лишь улыбку, дело таки сделано.
Уволят, наверное, но что поделать, она отработанный материал, можно будет попытаться ее устроить взводным в Отряды Путина, она отлично вольётся в коллектив.
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1k
Андрей Филиппов 59 минут назад
Да сколько можно, сначала нужно телефоны у всех собрать, а потом уже пи*дить этих уродов малолетних.
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4k
Горожанин Час назад
Всё дело в условиях, которые создает власть учителям. Условий нет. Зато есть финансовые и прочие менеджеры от образования. Они считают себя хозяевами. Хозяевами людей - учителей. Они, не создав и даже не думая о создании условий для учителей - они, как хозяева, требуют, чтобы учителя создавали условия для детей - и ещё чтобы отчитывались денно и нощно об этом. Это есть узаконенная система рабства. А рабы не роботы - они люди. И они просто не выдерживают.

Государство, которое не создаёт благоприятные условия для учителей, а использует их как винтиков и шпунтиков для своего благополучия и благостных отчётов - не имеет будущего.
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384
adssaf afasffdsga Час назад
Профнепригодность не только по психическим проблемам, но и по безграмотной речи.
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73k
Viktor Час назад
Усё, кончилась училка!
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365
Javier 2 часа назад
Таких мразей к детям вообще подпускать нельзя
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37k
Александр 2 часа назад
СВО головного мозга...
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12k
Kostick 2 часа назад
упоротое животное. вот именно такие и являются самыми большими врагами, в деле воспитания патриотизма у детей.
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