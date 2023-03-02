"Ты предатель. Ублюдок!": в Пермском крае учительница обвинила восьмиклассника в отсутствии патриотизма

Учительница Сылвенской школы в Пермском крае публично отчитывала и оскорбляла восьмиклассника за то, что тот опоздал на выступление в честь 23 февраля. Женщина назвала парня ублюдком, предателем и предложила "пустить пулю в висок, как в Украине".
В сети появилось видео, на котором слышно, как Александра Федурина публично оскорбляла восьмиклассника. Оказалось, парень просто опоздал на выступление в честь 23 февраля.
Женщина обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в школу. Парень проявил сдержанность и просто молчал, слушая оскорбления.
Недовольная учительница совсем не стеснялась в выражениях:
Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу «как» — ублюдок, и все. Вы должны были встать в шеренгу, проявить себя, всегда было так. Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящён? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль, — сказала она.
В конце свой речи учительница и вовсе заявила, что мальчику нужно "пустить пулю в висок, как в Украине". По словам односельчан, подросток является примерным учеником, он получает отметки "хорошо" и "отлично".
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а вся эта х*уйня про мальчиков-одуванчиков которые со всеми здороваются и учатся на одни пятерки звучит регулярно в криминальных хрониках...
Страна большая, всякое случается. У нас вот на улице собака соседа наклала прямо на тратуаре, а он за ней не убрал, вот же ужос-ужос. Покемонка, куда тебе писать о таких событиях?
Я к чему. От подобных постов у малолетних дебилов сложится впечатление, что вот они какие патриоты плохие и тёмные. На то у аффтарки расчёт.
У малого в школе несколько десятиклассников отказались маршировать на каком-то мероприятии из политических убеждений.
Разве это учитель?
Учитель должен развивать детей, прививать им в том числе и патриотизм. Быть педагогом, наставником. А это просто дрессированная хабалка, сидящая на бюджетных деньгах и боящаяся их потерять. Отрабатывает патриотическую повесточку, а на учеников ей плевать.
На видео: Доведенный до звериного облика, низкой зарплатой и невыносимыми условиями работы плохой педагог, срывается на невоспитанную, наглую, зажравшуюся бестолочь!
Патриотка херова...
Уволят, наверное, но что поделать, она отработанный материал, можно будет попытаться ее устроить взводным в Отряды Путина, она отлично вольётся в коллектив.
Государство, которое не создаёт благоприятные условия для учителей, а использует их как винтиков и шпунтиков для своего благополучия и благостных отчётов - не имеет будущего.