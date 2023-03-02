"Ты предатель. Ублюдок!": в Пермском крае учительница обвинила восьмиклассника в отсутствии патриотизма

В сети появилось видео, на котором слышно, как Александра Федурина публично оскорбляла восьмиклассника. Оказалось, парень просто опоздал на выступление в честь 23 февраля.

Женщина обвинила подростка в том, что у того с детства не развито чувство патриотизма, а также запретила ему приходить в школу. Парень проявил сдержанность и просто молчал, слушая оскорбления.

Недовольная учительница совсем не стеснялась в выражениях: