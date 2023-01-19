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Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса

Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса

Автор:
19 января 2023 09:12
Метки: Россия   видео   смоленск   ученик   учительница   школа   
1224
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в одной из школ Смоленской области ученик запечатлел хамское поведение своего одноклассника. Подросток плохо себя вёл на уроке и учительница потребовала его покинуть класс. Школьник отказался и сам вытолкал женщину за дверь.
Школьник вытолкал женщину за дверь под смех и аплодисменты других учеников.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Россия   видео   смоленск   ученик   учительница   школа   
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40  комментариев
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7k
Copycat 2 часа назад
руководство школы будет конченным если не отдало ему на руки документы на следующий день и не отчислило нахер!
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1k
Никитка 4 минуты назад
Когда я учился с 94 по 2002 гг., если бы кто так сделал он бы сразу звезды получил вначале в классе, потом от параллельных классов и других классов постарше. Вообще без вариантов такого ублюдка только мочить башкой в сортире каждый день
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4k
Vlamir 18 минут назад
Давно пора учителей и врачей защитить как полицейских!
Оскорбил - получи! Тронул - присядь!
И зачем телефоны на уроках? Или запретить или изымать при входе и выдавать при выходе!
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41k
Игорь 21 минуту назад
За что боролись, то и получили. Запретили учителю дитяток пальцем трогать, вот дитятки от безнаказанности и охамели. Ни за что не поверю, что это первая выходка данных гуманоидов.

Как показывает практика, школьный психолог, - это не эффективно, а полиция уже поздно. А ничего промежуточного нет. Нет влияния школы и общества ни на таких дитяток, ни на из родителей.
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1k
Андрей Еделькин 24 минуты назад
Если учитель ударит ученика его увольняют а если ученик "они же дети"? Где то мы уже слышали такое.Выгнать из школы.
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372
Ринат Фамутдинов 37 минут назад
Весь класс нахер!!! И родителям звездюлей!!!
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27k
Ваня 50 минут назад
имбецил... зовите компота...
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−13
Bolshevik2 52 минуты назад
Политика образования за последние десятилетия даёт свои плоды
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52k
Олег 57 минут назад
Только телесные наказания, причем публичные. За кривое слово учителю, не говоря уже про насилие. Ломать психику этих уродов, особенно тех, кто радовался поведению ублюдка
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23k
Добрый Алабай 57 минут назад
Ублюдочная политика государства по выращиванию и защите малолетних уродов ни к чему хорошему не приведёт. Такое впечатление, что одебиливание молодняка - целевая программа, финансируемая Западом. И только попробуй набить морду этому умственно отсталому дебилу, тут же налетит куча взрослых дармоедов и бездельников по защите прав "детей". И нет ни одного человека по контролю выполнения обязанностей детьми.
P.S. Порка кнутом на площади может вразумить и малолетних и взрослых уродов. Даже в библии на эту тему сказано, что если жалеешь розги, то не любишь ребёнка.
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299
Димыч 58 минут назад
Пока статус учителя не будет возвращён с уровня "обслуживающего персонала" и яждетей с яжродителями не будут наказывать так, чтобы помимо вылета из школы небо с овчинку казалось, ЭТО будет повторяться.
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30k
Ashabad 58 минут назад
Лишать бесплатного образования. Весь класс лишить бесплатного образования.
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66
Obrval Час назад
Проблема даже не в том, что этот идиот вытолкал учительницу за дверь. Проблема в том, что остальной класс ему аплодировал. Понимаете, весь класс ауэшников. Куда делись нормальные люди?
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299
Димыч Obrval 57 минут назад
У этих деток родители - такие же.
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2k
Walther Час назад
Пока общество и властьимущие не закончат онанировать на права "ониждетей", эта хрень будет продолжаться бесконечно.
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22k
weiter Час назад
Михаил Васильевич, Вы были не правы.
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−9
церковнъй Час назад
а в чем он не прав? не все так однозначно! наверняка со стороны учителя была провокация
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2k
Диагноз Час назад
Как мы добрались до всей этой ..., где мы свернули не туда?
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47k
Андрей Час назад
Учителя, пока вы сами всё это терпите и друг за друга не встаёте на защиту, то об вас всякая мразь так и будет ноги вытирать. Объявили бы забастовку для начала в рамках школы или в рамках района с требованием уважительного к себе отношения со стороны выродков, зачатых в пьяном угаре в сартире на дискаче. Будете сплоченными и пойдёте до конца - нкого не уволят и порядок наведут. Ну или второй вариант - терпеть, терпеть и терпеть. Себя не уважаете, так хотябы о детях и внуках своих подумайте, которые в этой же школе учатся - каково им смотреть на то как над его матерью или бабушкой говно всякое измывается.
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1
Юрий Час назад
поколение идиотов растёт как на западе... россию некому будет защищать....
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3k
pinbalist Час назад
Если у этого существа есть отец, то салага должен неделю ходить со следами лещей на роже.
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108
Виталий Гедрис Час назад
Видимо дома Папа так с Мамой поступает. Дети копируют поведение своих родителей.
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