Невоспитанный подросток выгнал учительницу из класса

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в одной из школ Смоленской области ученик запечатлел хамское поведение своего одноклассника. Подросток плохо себя вёл на уроке и учительница потребовала его покинуть класс. Школьник отказался и сам вытолкал женщину за дверь.
Школьник вытолкал женщину за дверь под смех и аплодисменты других учеников.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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И зачем телефоны на уроках? Или запретить или изымать при входе и выдавать при выходе!
Как показывает практика, школьный психолог, - это не эффективно, а полиция уже поздно. А ничего промежуточного нет. Нет влияния школы и общества ни на таких дитяток, ни на из родителей.
P.S. Порка кнутом на площади может вразумить и малолетних и взрослых уродов. Даже в библии на эту тему сказано, что если жалеешь розги, то не любишь ребёнка.
И пока с высоких трибун говорят о защите традиционных ценностей, в том числе и семьи, страна живёт по законам направленным на разрушение семьи, принятыми с подачи глобалистов. И никто их отменять не собирается.
С ЛГБТ бороться начали, а с засильем ювенальщины нет.