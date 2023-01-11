"В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты"

— Хорошая женщина, она уже в возрасте. Этот класс еще мужчина до этого брал, он там с ума весь сошел. А учительница географии, наоборот, в руки взяла, нормально себя вести начали. Дети сейчас бегают по школе с этим видео: «Вот как учителей надо доводить, ее снимут, придет молодая, давайте с другими так же сделаем», — рассказывает источник.