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В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты

В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты

Автор:
11 января 2023 12:37
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воспитание   драка   интересное   курение   сигареты   учитель   фото   школа   
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В Красноярске в школе № 34 классная руководительница подралась с ученицей из-за электронной сигареты. Женщина забрала у девочки устройство, а та в ответ облила учителя водой.

В Красноярской школе учащиеся сняли конфликт учительницы и ученицы на видео. Учительница географии и по совместительству классная руководительница пятого класса забрала у учащейся электронную сигарету. В ответ девочка облила педагога водой из бутылки и завязалась драка. По предварительным данным, у ребенка сломан палец, сообщает NGS24.ru.

— Хорошая женщина, она уже в возрасте. Этот класс еще мужчина до этого брал, он там с ума весь сошел. А учительница географии, наоборот, в руки взяла, нормально себя вести начали. Дети сейчас бегают по школе с этим видео: «Вот как учителей надо доводить, ее снимут, придет молодая, давайте с другими так же сделаем», — рассказывает источник.

Корреспонденты NGS24.RU связались с директором школы. Руководство про случившееся знает и заверяет, что вопрос уже решен с родителями 5-классницы. Они в полицию не обращались, а педагог продолжает работать.

Источник:

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Метки: видео   воспитание   драка   интересное   курение   сигареты   учитель   фото   школа   
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21  комментарий
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388k
Алексей 51 минуту назад
у ребенка сломан палец.....У РЕБЕНКА?????? да этой суке голову надо сломать вместе с родителями
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2k
Walther 3 минуты назад
Права ребенка - туда, права ребенка - сюда!!! А вот, интересно, кто-нибудь этим сверх меры правообеспеченным "ониждетям"напоминает, что у них *уева гора обязанностей имеется? У нас в обществе уже давно сформирована прослойка потребителей, которым все должны, а они никому, соответственно у них и потомство такое же. Вот и пожинаем.
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1k
raael13 6 минут назад
Может быть вернуть в школы телесные наказания ?
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4k
Vlamir 15 минут назад
Сучку малолетнюю высечь!
А - телефоны перед уроками запирать в шкаф и выдавать вечером обратно!
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69
ruslan d 17 минут назад
Ну так и будет , препода уволят , придет другой и дай бог , чтоб ему было не пофиг на обстановку ... хотя при таком количестве телефонов и камер может тоже не долго там задержаться . Дети те еще провокаторы , хотя и педагог должен быть готов к этому и не ломать им пальцы .
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139
Вася Васильев Полчаса назад
Указка. Длинная такая указка из углеродного фидера и вот этой указкой хреначить недорослей. Если родилась слабоумной(ным) то в обычной школе таким созданиям делать нечего. Естественно все учебные классы оснастить видеокамерами и микрофонами, дабы в случае применения указки можно было достоверно определить виновного в инциденте. Виноват педагог? Добро пожаловать на зону, виноват ученик добро пожаловать на больничный. Учителям от восьмого класса выдавать травматы, ибо палкой этих недорослей уже им не одолеть будет.
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
"В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты"
Заметили всю желтушность заголовка?? Автор либо бесповоротно туп либо усиленно пытается привлечь внимание в своей статье.
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721
АлоКин Полчаса назад
А об моего соседа по парте наша классная метр сломала. А потом еше от родителей получил за то что позорит их. Окончил школу как все. На последнем собрании одноклассников мы и ее позвали, приходила ненадолго. Он ей цветы подарил и благодарил что всю дурь из него тогда выбила. За ум взялся, человеком стал.
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45
Иван Сусанин 40 минут назад
уже сига во рту на уроке, через год первый хер
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139
Вася Васильев Иван Сусанин Полчаса назад
через? )) а на сигарету она где денег по вашему взяла?
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1k
КолдурасЪ 42 минуты назад
В 6-м классе она уже будет не только сигарету в рот брать.
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7k
Copycat 44 минуты назад
оштрафовать родителей, за поведение их ребенка
у меня когда учился и в мыслях не могло быть чем то облить преподавателя
мне просто привили понятие того что это авторитетный взрослый и если не по этическим причинам ему нельзя перечить, то хотя бы по тем что мне потом звездюлей родители таких устроят
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404
Knives22 Copycat 39 минут назад
Зачем штрафовать, просто отчислить из государственной школы и больше не принимать. Вот папа с мамой обрадуются когда узнают, что придётся платить за частную школу.
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404
Knives22 46 минут назад
Че то для 5 класса здоровата пятиклассница.
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404
Knives22 43 минуты назад
И да если пройти по ссылке то там уже шестиклассница. К вечеру наверно до магистратуры дойдем.
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1k
GoInDown 51 минуту назад
5 класс на уроке сигарета. Не пойму зачем поднимать на них руки, ругаться.
1. К директору
2. Родителей в школу
3. Отчисление из школы
Есть легальные способы воздействия, насилие не выход.
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51k
dima423 53 минуты назад
5 класс...ппц)
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Pika-Pika?
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