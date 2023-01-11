"В Красноярске учительница географии подралась с пятиклассницей из-за электронной сигареты"

В Красноярске в школе № 34 классная руководительница подралась с ученицей из-за электронной сигареты. Женщина забрала у девочки устройство, а та в ответ облила учителя водой.
В Красноярской школе учащиеся сняли конфликт учительницы и ученицы на видео. Учительница географии и по совместительству классная руководительница пятого класса забрала у учащейся электронную сигарету. В ответ девочка облила педагога водой из бутылки и завязалась драка. По предварительным данным, у ребенка сломан палец, сообщает NGS24.ru.
— Хорошая женщина, она уже в возрасте. Этот класс еще мужчина до этого брал, он там с ума весь сошел. А учительница географии, наоборот, в руки взяла, нормально себя вести начали. Дети сейчас бегают по школе с этим видео: «Вот как учителей надо доводить, ее снимут, придет молодая, давайте с другими так же сделаем», — рассказывает источник.
Корреспонденты NGS24.RU связались с директором школы. Руководство про случившееся знает и заверяет, что вопрос уже решен с родителями 5-классницы. Они в полицию не обращались, а педагог продолжает работать.
Источник:
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А - телефоны перед уроками запирать в шкаф и выдавать вечером обратно!
-... а я в 10м проведу урок Географии
Заметили всю желтушность заголовка?? Автор либо бесповоротно туп либо усиленно пытается привлечь внимание в своей статье.
у меня когда учился и в мыслях не могло быть чем то облить преподавателя
мне просто привили понятие того что это авторитетный взрослый и если не по этическим причинам ему нельзя перечить, то хотя бы по тем что мне потом звездюлей родители таких устроят
1. К директору
2. Родителей в школу
3. Отчисление из школы
Есть легальные способы воздействия, насилие не выход.