«Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»

Он опоздал на праздник в честь 23 февраля и дама не сдержалась.
В школе Пермского края было праздничное выступление в честь 23 февраля. И один из учеников на него опоздал. А учительница «встала в позу» и начала отчитывать подростка.
Начала вроде бы спокойно, в процессе разошлась и заявила парню, что он «предатель», «ублюдок», «в этом классе учиться больше не будет» и «вали отсюда куда хочешь».
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Подросток стойко всё выслушал и не перечил буйной учительнице. Но вот запись её «выступления» разошлась по соцсетям, с ней ознакомилась администрация школы и заявила:
«Конечно, деятельность педагога эмоционально напряжённая, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Министерство берёт на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику.
Правоохранительными органами проводится расследование инцидента. На его период учитель был отстранён от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию».
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