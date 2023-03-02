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«Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»

«Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»

Автор:
02 марта 2023 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выступление   оскорбления   педагог   пермь   ученик   учительница   школа   
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Он опоздал на праздник в честь 23 февраля и дама не сдержалась.

В школе Пермского края было праздничное выступление в честь 23 февраля. И один из учеников на него опоздал. А учительница «встала в позу» и начала отчитывать подростка.

Начала вроде бы спокойно, в процессе разошлась и заявила парню, что он «предатель», «ублюдок», «в этом классе учиться больше не будет» и «вали отсюда куда хочешь».

Подросток стойко всё выслушал и не перечил буйной учительнице. Но вот запись её  «выступления» разошлась по соцсетям, с ней ознакомилась администрация школы и заявила:

«Конечно, деятельность педагога эмоционально напряжённая, но всегда необходимо соблюдать профессиональную этику. Министерство берёт на личный контроль сложившуюся ситуацию. Учитель уже принес публичные извинения ученику.

Правоохранительными органами проводится расследование инцидента. На его период учитель был отстранён от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию».

Источник:

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Метки: видео   выступление   оскорбления   педагог   пермь   ученик   учительница   школа   
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9  комментариев
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933
Шурман 49 минут назад
Это так за опоздание наказывают ? . Ну было в советское время заставляли класс помыть или доску протереть или за мелом отправить :) . Видать что то там не то .
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2k
ChePaev 10 минут назад
Парень очень умно поступил, он не пререкался не вступал в споры и оправдания, не пытался доказать этой жабе что он не сдела ничего такого за что можно было его так костерить, в противном случае все его пререкательства были бы умело направлены это жабой против него, они это умеют профессионально делать. Он молча записал все и имел на это полное право, учитель находилась при исполнении своих трудовых обязанностей, снимать на видео которые не запрещено, и теперь у этой жабы ни шанса, потому она молча сквозанула по собственному, потому что если бы этому делу дали хороший ход, улетела бы она с должности не по собственному а по 81 ст. ТК РФ (несоответсвие с занимаемой должностью), а это уже волчий билет, с такой статьей в любом месте уже только на рынок семечками торговать и хрен ты до пенсии стаж докоптишь.
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2k
Александр Потёмкин 11 минут назад
По-любому - "нафиг с пляжу"! Если это "учитель", то её/его задача УЧИТЬ!, давать знания, но не влезать в педагогический процесс! А если "педагог", то, " извините, вы профнепригодны..."
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0
Lenia 14 минут назад
Это финал, думаю либеральный гаденыш ушатывал женщину не один год, увольнять ее не стоило
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9k
Dabus 20 минут назад
Советская школа, примерно такие доводы там и были .... опоздал на линейку в день рождения Ленина: "Ты предал своих предков, которые между прочим кровь проливали за наше светлое будущее! Посмотри на этот флаг, он цвета их крови, а ты их предал!" ... и потом на классном собрании: "лишить его чести, носить пионерский галстук .... на срок ... хм .. пока не исправиться и не одумается"
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2k
RaiJu Полчаса назад
Не люблю таких учителей. И в советское время такие учителя были. А были учителя от бога.
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52k
dima423 Час назад
Во, с утра этот пост был...я писал что надо увольнять эту дуру... оперативно)))
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