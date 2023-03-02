«Вали отсюда куда хочешь»: из пермской школы уволили учительницу, назвавшую подростка «предателем»

В школе Пермского края было праздничное выступление в честь 23 февраля. И один из учеников на него опоздал. А учительница «встала в позу» и начала отчитывать подростка.

Начала вроде бы спокойно, в процессе разошлась и заявила парню, что он «предатель», «ублюдок», «в этом классе учиться больше не будет» и «вали отсюда куда хочешь».