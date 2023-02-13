«Свалили отсюда, дуры бешеные»: в Подмосковье уборщицы устроили драку на свадьбе, потому что им мешали мыть полы

Такого рвения никто не оценил и они как следует «огребли».
40-летний Виктор Емельянов играл свадьбу. Под это дело арендовал коттедж в Мытищах и устроил добротную гулянку. Вот только её слегка подпортили уборщицы.
Коттедж арендовали на сутки. По договору с хозяином, помещение надо было освободить на следующий день в 12:00. Но в 11:35 заявились дамы из ближнего зарубежья и потребовали, чтобы все вышли. Хозяин дома нанял их, чтобы они прибрали за гостями.
Новоиспечённый супруг возмутился и велел женщинам ждать - тогда они закатили скандал. Сначала их выставили на мороз, и они вроде бы даже ушли. Но потом вернулись и устроили драку.
Осторожно, в ролике матюги:
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Одна получила сотрясение мозга, другая - многочисленные ушибы. Теперь с гостями и отчаянными уборщицами разбирается полиция.
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А таджички борзые.
Мир да любовь вам, новобрачные!