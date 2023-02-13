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«Свалили отсюда, дуры бешеные»: в Подмосковье уборщицы устроили драку на свадьбе, потому что им мешали мыть полы

«Свалили отсюда, дуры бешеные»: в Подмосковье уборщицы устроили драку на свадьбе, потому что им мешали мыть полы

Автор:
13 февраля 2023 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: гости   драка   мытищи   полиция   свадьба   скандал   супруг   уборщица   
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Такого рвения никто не оценил и они как следует «огребли».

40-летний Виктор Емельянов играл свадьбу. Под это дело арендовал коттедж в Мытищах и устроил добротную гулянку. Вот только её слегка подпортили уборщицы.

Коттедж арендовали на сутки. По договору с хозяином, помещение надо было освободить на следующий день в 12:00. Но в 11:35 заявились дамы из ближнего зарубежья и потребовали, чтобы все вышли. Хозяин дома нанял их, чтобы они прибрали за гостями.

Новоиспечённый супруг возмутился и велел женщинам ждать - тогда они закатили скандал. Сначала их выставили на мороз, и они вроде бы даже ушли. Но потом вернулись и устроили драку.

Осторожно, в ролике матюги:

Одна получила сотрясение мозга, другая - многочисленные ушибы. Теперь с гостями и отчаянными уборщицами разбирается полиция.

Источник:

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Метки: гости   драка   мытищи   полиция   свадьба   скандал   супруг   уборщица   
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14  комментариев
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4k
shyrik Час назад
А где видео с процедурой получения сотрясения мозга и многочисленных ушибов?
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10k
Дмитрий 2 минуты назад
Этому квадратному Винни Пуху, в кителе морского офицера, 40 лет?!
А таджички борзые.
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281
Александр Поляков 14 минут назад
мусульманские свиньи
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26k
Лис 23 минуты назад
Толком на видео непонятно про сотрясение мозга. Гнать надо понаехавших из бывших республик ( кроме славян ) обратно в их пампасы, в т.ч. получивших ( точнее купивших ) гражданство вместе с народившимся приплодом, иначе Россия превратится в дикий обезьянник. Пора вспомнить, что они у себя делали со славянами в начале 90-х.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 24 минуты назад
Глупцы, зачем гнать? Насрать - заставить убрать - раз есть такое желание - и так до бесконечности ...
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2k
Anners Полчаса назад
На каком чудесном языке изъясняются эти милые люди!
Мир да любовь вам, новобрачные!
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58k
Morder 38 минут назад
Это этот толстый жених?..
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5k
BenderRodriguez Час назад
Весь кипиш из-за 20 минут?
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51k
dima423 Час назад
никуя не понятно и не очень интересно))
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